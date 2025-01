Będzie mieć 1330 km długości. Najdroższy projekt drogowy w tym kraju pochłonie 50 mld dolarów

Trasa europejska o oznaczeniu E39 jest prawdziwie imponującym projektem. Ma połączyć północną Norwegię z Danią i tym samym resztą kontynentu europejskiego. Na tym jednak nie koniec, bo w planach będzie liczyć 1330 km. To oznacza, że stanie się automatycznie jedną z najdłuższych pojedynczych dróg na świecie.

Budowa E39 musi pokonać szereg przeszkód terenowych

Imponująca jest tylko długość? No właśnie nie. Imponujący jest także sposób poprowadzenia szlaku. Bo będzie przebiegać przez fiordy, szczyty górskie, nad wodą, ale także i pod nią. Pod nią, bo E39 ma jeden niezwykle słaby punkt. A jest nim właśnie woda, która skutecznie przecina każdy z siedmiu fiordów znajdujących się na trasie. Budowa mostu w tych punktach nie zawsze wchodzi w grę. Czasami ograniczyłaby bowiem żeglugę morską. Jedno jest zatem pewne. Przejazdy samochodami muszą wykluczać promy. Konieczne jest mimo wszystko stworzenie jakieś przeprawy.

Pokonanie całej trasy E39 wraz z przeprawami promem trwa dziś jakieś 21 godzin. I Norwegowie mają już pomysł, który może skrócić czas podróży, a jednocześnie wyeliminować konieczność płynięcia pojazdów statkiem. Ten pomysł dotyczy budowy podwodnego tunelu o długości 27 km. Za jego sprawą czas przejazdu całą E39 w Norwegii miałby skrócić się do nieco ponad 10 godzin. To znacząca różnica.

Tunel za 3 mld dolarów ma się znajdować 400 m pod poziomem morza

Tunel Boknafjord ma szansę stać się najdłuższym tego typu obiektem na świecie. Budowla połączy położoną na północ od Stavanger miejscowość Randaberg z miastem Bokn oraz będzie posiadać dodatkowy łącznik z wyspą Kvitsøy. Tunel w Norwegii w najgłębszym miejscu będzie położony aż 390 m pod poziomem morza, a jednocześnie 92 m pod samym dnem.

Piszę o jednym tunelu, choć de facto będą dwa. Każdy będzie się składał z dwóch pasów ruchu poprowadzonych w danym kierunku. Na tym jednak nie koniec, bo droga poprowadzona pod morzem będzie drogą ekspresową. To oznacza szybki przejazd trasą. Budowa obiektu została wyceniona na 3 mld dolarów. To astronomiczna suma.

Na E39 powstanie też pływający most o długości 5 km

Najdłuższy podwodny tunel świata nie wyczerpuje jednak listy niesamowitych punktów na trasie E39. Bo budowniczowie planują również most o nazwie Stord-Os. Obiekt ma mieć 5 km długości, a do tego końce z dźwigarami, które nie zostaną zakotwiczone w gruncie. One będą się unosić na wodzie. Taki rozmach sprawia, że koszt budowy E39 drastycznie rośnie. Dziś jest oceniany na jakieś 50 mld dolarów. To daje jakieś 207 mld zł, czyli kwotę, która wystarczyłaby do zasypania 2/3 dziury budżetowej Polski w 2025 r.