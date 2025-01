Rusza budowa kręgosłupa komunikacyjnego Dolnego Śląska i szlaku do Chorwacji

Droga ekspresowa S8 to jedna z najważniejszych tras w Polsce. Łączy Wrocław z Warszawą, a na Dolnym Śląsku pełni kluczową rolę w połączeniach lokalnych i krajowych. Obecnie trasa kończy się w Magnicach, ale GDDKiA pracuje nad przedłużeniem jej aż do granicy z Czechami. Docelowo S8 ma połączyć Wrocław z Bardem, Kłodzkiem i dalej z Boboszowem, co znacząco ułatwi podróże w kierunku południowym.

Co zmieni nowy odcinek Niemcza–Ząbkowice Śląskie?

Właśnie ruszają prace nad budową kolejnego fragmentu S8 o długości 7,9 km. Trasa połączy gminy Niemcza i Ząbkowice Śląskie, odciążając ruch na obecnej drodze krajowej nr 8. To oznacza mniej korków, większe bezpieczeństwo i szybsze przejazdy. Odcinek będzie miał dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a także pas awaryjny.

W ramach inwestycji powstanie nowoczesny węzeł Ząbkowice Śląskie Północ, który ułatwi zjazd na DK8 oraz lokalne drogi. Nie zabraknie też mostów, wiaduktów i przepustów – łącznie aż 19 takich obiektów! Koszt całego przedsięwzięcia to 306 milionów złotych, a zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.

Dlaczego S8 jest tak ważna?

Nowa S8 to nie tylko szybsze połączenie między miastami, ale też ogromny zastrzyk dla lokalnej gospodarki. Droga ułatwi transport towarów, przyciągnie inwestorów i usprawni codzienne życie mieszkańców. Kierowcy będą mogli w końcu zapomnieć o zatłoczonych drogach i niebezpiecznych zakrętach, które dziś są zmorą podróży po DK8.

Dla turystów trasa otwiera nowe możliwości – szybki dojazd do atrakcji Kotliny Kłodzkiej, malowniczych gór czy na południe Europy przez Czechy.

Co dalej z budową trasu S8?

Budowa odcinka Niemcza–Ząbkowice Śląskie to piąty z sześciu etapów przedłużenia S8 na Dolnym Śląsku. Prace na pozostałych odcinkach są już w toku lub wkrótce ruszą. Ostatecznie cała trasa od Wrocławia do Barda będzie miała blisko 64 km długości, a w przyszłości może być rozbudowana o trzeci pas ruchu.

Co więcej, GDDKiA przygotowuje już kolejne etapy – w planach jest odcinek od Barda do Kłodzka, a następnie aż do granicy z Czechami. Ogłoszenie przetargu na dokumentację dla fragmentu Bard–Kłodzko ma nastąpić jeszcze w tym roku.