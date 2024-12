Inżynieryjny kolos pod Odrą: Ruszają kluczowe przetargi. Ta droga zapisze się w historii

Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) w ciągu drogi ekspresowej S6 będzie liczyć blisko 50 km. Kluczowym elementem trasy będzie dwururowy tunel o długości 5 km, który powstanie w rejonie Polic. Będzie to największy tunel drogowy w Polsce, drążony maszyną TBM o średnicy 15 metrów. Po zakończeniu inwestycji nowa droga połączy zachodnie i północne krańce Szczecina, znacząco usprawniając komunikację w regionie.

Trzy etapy realizacji trudnej obwodnicy

Budowa ZOS została podzielona na trzy odcinki:

Kołbaskowo – Dołuje (13,6 km) – trasa połączy się tu z autostradą A6, a na odcinku powstaną m.in. dwa węzły drogowe, estakada o długości 284 metrów oraz liczne obiekty mostowe i przejścia dla zwierząt.

Dołuje – Police (11,9 km) – odcinek obejmie budowę węzła Dobra, Miejsca Obsługi Podróżnych Sławoszewo oraz nowoczesnych przejść ekologicznych dla zwierząt.

Police – Goleniów (23,4 km) – najtrudniejszy fragment trasy z tunelem pod Odrą. Spód konstrukcji tunelu znajdzie się 51 metrów pod powierzchnią, a na jego trasie przewidziano 19 przejść awaryjnych między rurami.

Tunel pod Odrą - wyzwanie inżynieryjne

Dwururowy tunel pod Odrą stanie się technologicznym wyzwaniem. Aby zrealizować ten projekt, konieczne było przeprowadzenie ponad 63 km wierceń i 22 km sondowań na głębokości od 3 do 90 m. Tunel umożliwi skrócenie trasy z Polic do węzła Goleniów Północ z 58 do 23 km, co znacząco usprawni transport w regionie i odciąży centrum Szczecina.

Kiedy pojedziemy nową trasą?

Zakończenie prac na odcinkach Kołbaskowo – Dołuje i Dołuje – Police planowane jest na 2028 rok. Najbardziej wymagający fragment z tunelem pod Odrą ma być gotowy w 2032 roku.

Nowa droga odciąży istniejące trasy A6, S3 i S6, szczególnie w okresach wzmożonego ruchu, oraz poprawi dostępność komunikacyjną Polic i Szczecina. Dzięki inwestycji czas przejazdu między kluczowymi punktami aglomeracji zostanie skrócony kilkukrotnie.

Przetarg na realizację tej spektakularnej inwestycji właśnie ruszył, a po zakończeniu procedur wyłoniony wykonawca stanie przed zadaniem stworzenia jednej z najbardziej zaawansowanych tras w Polsce. Szczeciński ring drogowy nabiera coraz bardziej realnych kształtów.