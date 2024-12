"Do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE wysłaliśmy ogłoszenia o przetargach na zaprojektowanie i wybudowanie trzech odcinków drogi krajowej nr 25 (DK25) o łącznej długości 43 km. Podpisanie umowy na wszystkie odcinki planujemy w III kwartale 2025 roku" - poinformowali przedstawiciele GDDKiA. Mowa o odcinkach Konin – Rychwał (12 km), Rychwał – Zbiersk (13,1 km) i Zbiersk – Kokanin (18 km).

DK25 w Wielkopolsce. Nowa trasa o długości 68 km

Droga krajowa nr 25 wytyczona na terenie woj. wielkopolskiego została podzielona dokładnie na pięć odcinków, a więc wspomniane Konin – Rychwał, Rychwał – Zbiersk, Zbiersk – Kokanin, oraz kolejne dwa Kokanin – Biskupice Ołoboczne (tj. obwodnica Kalisza) oraz Biskupice Ołoboczne – Ostrów Wielkopolski. Ich łączna długość to ok. 68 km.

DK25 Konin - Rychwał - Zbiersk - Kokanin Fot. GDDKiA

"Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin – Kalisz – Ostrów Wielkopolski to m.in. dostosowanie istniejącej drogi krajowej do parametrów drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o przekroju dwujezdniowym. Realizacja inwestycji planowana jest w większości po nowym śladzie" - dodają drogowcy. Trasa zapewni wygodne obejście wielu miejscowości, przez które aktualnie przebiega DK25. Będą to m.in. Konin, Rychwał, Zbiersk, Kokanin, Kalisz oraz Biskupice Ołoboczne.

Na ten moment na początkowym odcinku trasy, czyli obwodnicy Kalisza, prowadzone są już pierwsze prace geologiczne. Ich celem jest wykonanie dokumentacji niezbędnej do określenia warunków posadowienia poszczególnych obiektów. Po wykonaniu tej dokumentacji GDDKiA będzie mogła ogłosić (prawdopodobnie w połowie przyszłego roku) przetarg na realizację inwestycji.

Kiedy nowa droga krajowa zostanie ukończona? Musimy uzbroić się w cierpliwość

Wykonawcy zrealizują zadania w formule Projektuj i buduj. W ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy mają zostać opracowane projekty budowlane i złożone wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). "Zakładamy, że uzyskanie zezwoleń zajmie ok. siedmiu miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące" - informuje GDDKiA. Oznacza to, że budowa powinna rozpocząć się w pierwszej połowie 2027 roku. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego, kierowcy z nowej trasy skorzystają w drugiej połowie 2029 roku.