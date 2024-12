Tak drogowcy oszukali zimę. Oto nowy odcinek ekspresowej S6. Połączy się z drogą do elektrowni atomowej

Przerwa zimowa. W dużym uproszczeniu to ferie dla wykonawcy nowej drogi. Zgodnie z umową okres zimowy rozpoczyna się 16 grudnia a kończy 15 marca. Wyjątkiem są inwestycje prowadzono na obszarach górskich, gdzie przerwę wprowadza się 1 grudnia. Okres zimowy na wspomnianym obszarze jest wydłużony wówczas do 31 marca. GDDKiA przypomina, że przerwa zimowa to prawo, ale nie obowiązek wykonawców.

W praktyce, jeśli pogoda na to pozwala prace przy budowie nowych dróg mogą być prowadzone tak długo jak to tylko możliwe. Jak nie ma śniegu i siarczystych mrozów można kontynuować przynajmniej część zaplanowanych czynności. Tak też jest w przypadku najdłuższego odcinka przyszłej drogi ekspresowej S6 na Pomorzu (Leśnice – Bożepole Wielkie realizowane w latach 2021 - 2025 r.). Okazuje się, że wykonawca (kontrakt o wartości 719 mln zł realizuje Budimex) skorzystał z technologicznego wsparcia, by prowadzić ważne prace przy niskiej temperaturze.

Gaz na budowie

Ekipy budowlane ściągnęły na plac budowy specjalną nagrzewnicę gazową. Maszyna służy do osuszania podłoża i podniesienia temperatury do odpowiedniej wartości (w przypadku układania warstw bitumicznych i skropienia emulsją asfaltową wymagane minimum to + 5 st. C). Dzięki temu pracownicy mogą dalej układać masę bitumiczną i przygotować podłoże pod ułożenie kolejnej warstwy nawierzchni z podbudową z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P (tzw. beton asfaltowy). Prace mogą być prowadzone nawet w ujemnych temperaturach (-3 st. C w przypadku warstwy AC22P).

Specjalna nagrzewnica jest wykorzystywana między Leśnicami i Bożepolem Wielkim. Na budowanym odcinku z gotowym węzłem Bożepole Wielkie powstaną jeszcze trzy węzły drogowe (Lębork Południe, Lębork Zachód i Łęczyce) oraz połączenie z drogą do pierwszej elektrowni atomowej Lubiatowo-Kopalino. Docelowo cała S6 (łączna długość to 400 km) na Pomorzu sięgnie autostrady A1 i połączy takie aglomeracje jak Gdynia, Gdańsk, Koszalin, Słupsk i Szczecin. Wszystkie odcinki drogi ekspresowej S6 na Pomorzu powinny być ukończone w przyszłym roku.