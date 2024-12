Nowa polska autostrada A50. Pierwszy odcinek ma być gotowy w 2033 roku

Autostrada A50 ma kluczowe znaczenie dla komunikacji prowadzącej wokoło stolicy. Stanowi bowiem fragment Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, konkretnie tzw. dużej obwodnicy. Teraz, jak ustaliła Interia, trwa ustalenie wariantu poprowadzenia trasy. Tak, aby można było zdobyć dla jej budowy decyzję środowiskową.

GDDKiA przygotowuje dokumenty wskazujące przebieg A50

Duża obwodnica Warszawy tak właściwie będzie się składać z dwóch dróg. Od północnego stolicę otoczy S50. Od południowego zachodu A50. Szlaki będą przebiegać przez takie miejscowości, jak Góra Kalwaria, Mińsk Mazowiecki, Serock, Płońsk, Wyszogród, Sochaczew czy Żyrardów. Generalnie wszystko jest wiadome. A właściwie wiadomy jest zarys przebiegu A50 i S50. Czas na wybór konkretnego wariantu.

Decyzja będzie prosta? Nie do końca. Szczególnie że A50 ma mieć długość wynoszącą około 100 km. S50 będzie się z kolei rozpościerać na dystansie 165 km. Jak powiedzieli Interii przedstawiciele GDDKiA, "jesteśmy na początkowym etapie opracowywania dokumentacji potrzebnej do wskazania wariantów przebiegu drogi i wskazania jednego z nich jako preferowanego we wniosku o decyzję środowiskową."

A50 powstanie w śladzie istniejącej już DK50?

Jedną z opcji jest wyznaczenie części szlaków w śladzie istniejącej już drogi krajowej nr 50. I to wersja mocno prawdopodobna. Zmiana przebiegu A50 musiałaby bowiem oznaczać, że trasa zostanie poprowadzona przez Mazowiecki Park Krajobrazowy czy w bezpośredniej bliskości Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Część mieszkańców gminy Wiązowna już teraz protestuje przeciwko temu wariantowi.

Kiedy trasa mogłaby powstać? Tego dokładnie nie wiadomo. Wiadomo jedynie tyle, że pomysł budowy dużej obwodnicy Warszawy pojawił się w 2011 r. Został przyjęty do realizacji jednak dopiero w 2019 r. Teraz stał się elementem Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Mimo wszystko zamknięcie budowy do 2033 r. jest całkiem realne. Zostało bowiem jeszcze 9 lat. 9 lat na dopięcie formalności, wybór wykonawcy i realizację. To realny termin.