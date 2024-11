Ponad 50 km nowej ekspresówki na Dolnym Śląsku. Znamy jej przebieg

Kierowcy z Dolnego Śląska mają powody do zadowolenia. Drogowcy szykują się do rozpoczęcia budowy nowej, 50-kilometrowej ekspresówki S5 między Sobótką a Bolkowem. Właśnie wybrano jej finalny przebieg, który też zgłoszono we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

4 Fot. GDDKiA Otwórz galerię Na Gazeta.pl