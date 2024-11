To będzie pierwsza niskoemisyjna autostrada w Polsce. Duże zmiany na A2

Odcinek A2 Siedlce Zachód (dawniej Swoboda) – Malinowiec ma 19 km długości. To fragment właśnie budowany. Teraz okazuje się, że będzie on kluczowy nie tylko z drogowego punktu widzenia, ale i... ekologicznego. Nawierzchnia nie tylko powstanie z betonu cementowego, ale dodatkowo materiał ten charakteryzuje się obniżonym śladem węglowym.

A2 otrzymała betonową nawierzchnię. To eko-beton

Realizatorem wspomnianego odcinka jest firma Strabag. Nawierzchnia powstała natomiast w zakładzie Cement Ożarów. Mowa o jasnym cemencie o oznaczeniu CEM II/B-S 42,5 R-NA. Jest on przeznaczony m.in. do infrastruktury drogowo-mostowej.

Kluczowym składnikiem tej mieszanki jest mielony granulowany żużel wielkopiecowy. Taka technologia nawierzchni z betonu cementowego oznacza mniejszy aż o 30 proc. ślad węglowy. Jednocześnie redukuje ryzyko wystąpienia reakcji alkalia-kruszywo, czyli przedwczesnej erozji. Zastosowanie betonu zostało zaproponowane GDDKiA przez firmę Strabag już na etapie projektowania.

Pionierska nawierzchnia na A2 przynosi szereg zalet

Jak informuje firma Strabag w oficjalnym komunikacie, "zastosowanie cementu o obniżonej emisji CO2 jest pionierskim rozwiązaniem na polskich drogach szybkiego ruchu i otwiera nowy rozdział w budowie nawierzchni z betonu cementowego". Na tym jednak nie koniec. Bo pionierskie rozwiązanie wymaga badań. Te zostały wykonane. Laboratoryjne testy cementu potwierdziły jego wytrzymałość i trwałość.

Co więcej, tak wykonana nawierzchnia jest nie tylko zgodna z normami technicznymi, ale przynosi też inne zalety. Dla przykładu okazuje się jaśniejsza, przez co staje się lepiej widoczna dla kierowców m.in. w trudnych warunkach atmosferycznych. Fakt ten pozwala nawet o 20 proc. zredukować koszty związane z oświetleniem na węzłach. Dodatkowo beton pomaga redukować tzw. efekt miejskiej wyspy ciepła. W mniejszym stopniu kumuluje temperaturę i oddaje ją do otoczenia.

Kiedy kierowcy przejadą A2 Siedlce Zachód – Malinowiec?

Autostrada A2 na budowanym właśnie odcinku Siedlce Zachód (dawniej Swoboda) – Malinowiec liczy 19 km. Na samym wyznaczeniu trasy prace Strabag się jednak nie kończą. W ciągu wybudowany zostanie węzeł Siedlce Południe (Borki), gdzie nowo projektowana A2 skrzyżuje się z dotychczasowym przebiegiem DK2. Powstaną także dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP) oraz obwód utrzymania autostrady. Wykonawca ma również zrealizować drogi techniczne, zainstalować urządzenia ochrony środowiska i rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja warta ponad 837 mln zł zbliża się do końca realizacji. Odcinek powinien być przejezdny jeszcze w 2024 r.