Wyjątkowa konstrukcja drogowa w Polsce kosztowała 10 mln. Okazała się strzałem w dziesiątkę

Wprowadzenie do tego materiału brzmi tajemniczo. Chodzi w nim jednak o przejście dla zwierząt nad drogą ekspresową S61. Konkretnie chodzi o "pomost", który został zrealizowany pomiędzy węzłami Kalinowo i Raczki.

REKLAMA

Zobacz wideo Zawracał na drodze ekspresowej i poniósł tego konsekwencje

Ryś i dorosły łoś. Przejście dla zwierząt nad S61 spełnia swoją rolę

Przejście dla zwierząt nad drogą S61 wygląda monumentalnie. 40 metrów szerokości najlepiej oddaje jego skalę. Dodatkowo porastają je rośliny, a boki zostały zabezpieczone za pomocą wysokich ekranów. GDDKiA ciekawa była jednak na ile zwierzęta będą korzystać z tego szlaku. Dlatego zamontowano na nim fotopułapkę. Ta najpierw zarejestrowała rysia. Wydawał się kierować w stronę Puszczy Augustowskiej. Teraz to samo urządzenie zarejestrowało dorosłego łosia. Łosia, który zamiast przecinać jezdnię, bezpiecznie dla siebie i kierowców przeszedł nad nią.

Przejście dla zwierząt nad drogą ekspresową S61 Fot. Materiały GDDKiA

Pierwsze obserwacje pozwalają optymistycznie patrzeć na tego typu inwestycje. Wiele wskazuje na to, że mogą rzeczywiście poprawić bezpieczeństwo jazdy drogami szybkiego ruchu, a do tego realnie chronić zwierzęta. Dlatego GDDKiA będzie prowadzić badania przyrodnicze. Te potrwają przez 5 lat. Dopiero po tym czasie pojawią się ostateczne wnioski.

GDDKiA stawia też na rampy do odśnieżania dla TIR-ów

Przejście dla zwierząt nad drogami to nie jedyne innowacje, które można spotkać w Polsce. Bo GDDKiA wpadła właśnie na nowy pomysł. W sam raz na sezon zimowy "odpala" na MOP-ach rampy do odśnieżania pojazdów ciężarowych. To metalowe konstrukcje, do których kierowca TIR-a może podjechać i na które może wejść oraz zrzucić śnieg czy lód z naczepy. Tak, aby nie spadał podczas jazdy i nie powodował zagrożenia dla innych kierujących.

Aktualnie ramp takich jest 13. Można je znaleźć przy A1, A4, S3, S8, S19 i S61. Do końca 2025 roku powstanie kolejnych 9 ramp, a ponad 50 jest w trakcie postępowań przetargowych i w przygotowaniu. Do końca 2026 roku infrastruktura do odśnieżania pojazdów ciężarowych rozwinie się do ponad 70 urządzeń.