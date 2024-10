To najbardziej malownicza droga w Polsce. Kierowcy uwielbiają ten fragment trasy karpackiej

Dziś spojrzymy mocno na południe Polski. Palcem na mapie pojedziemy aż pod granicę z Ukrainą. Konkretnie przyjrzymy się drodze krajowej nr 28 na odcinku między miejscowością Załóż a Tyrawą Wołoską. Fragment liczy dokładnie 12,3 km. Wyjątkowo malowniczo położonych i krętych 12 km.

REKLAMA

Zobacz wideo Nastolatkowie potrąceni przez tramwaj. Wystarczyła sekunda nieuwagi

Trasa przez Góry Słonne to głównie serpentyny. Kiedyś było ich więcej

"Krętość" DK 28 zaczyna się w Tyrawie Wołoskiej. Jadąc w kierunku Sanoka, kierowców również czeka spore wyzwanie. Na pierwszych 7. kilometrach spotkają aż 18 zakrętów. Przy czym większość z nich to tzw. agrafki (czyli wymagające skrętu o 180 stopni). Właśnie dlatego fragment ten aż 47-krotnie stał się odcinkiem specjalnym Bieszczadzkiego Wyścigu Górskiego.

18 zakrętów to spora liczba. Warto jednak wiedzieć o tym, że pierwotnie było ich więcej. Źródła mówią aż o 42. Liczbę tą zredukowała przebudowa. "Wyprostowanie" trasy miało miejsce w latach 70. XX wieku. Władzom PRL-u podczas podejmowania decyzji o przebudowie chodziło o bezpieczeństwo jazdy.

Najbardziej malownicza droga w Polsce przebiega przez Góry Słonne

Stopień trudności i frajda z jazdy to jedno. Drugą zaletą 7-kilometrowego odcinka jest malownicze położenie. Asfalt przebiega m.in. przez przełęcz Przysłup w Górach Słonnych. Widać z niej niewysokie szczyty ukryte w pięknych, gęstych lasach. A do tego kierowca zawsze może się zatrzymać i udać na platformę widokową położoną ok. 1 km od Przełęczy Przysłup. Taras umiejscowiony na wysokości 550 m n.p.m. umożliwia obserwację choćby Magury Łomiańskiej, Tarnicy, Smerka czy Jawornego. Lokalizacja DK 28 sprawia, że trasa bywa nazywana nie tylko bieszczadzkimi serpentynami, ale czasami wręcz słonnymi serpentynami.

Ciekawostka? Na tym fragmencie DK 28 można znaleźć odcinki, na których różnica poziomów sięga 200 m. To tak, jakby samochód nagle zjechał na parter z 67 piętra budynku.

Serpentyny w Górach Słonnych mają długą tradycję

Dziś mówimy o odcinku drogi krajowej nr 28 czy też fragmencie trasy karpackiej. Prawda jest jednak taka, że historia tego szlaku sięga setki lat do tyłu. Po raz pierwszy docenili ją Austriacy. Zaborca w 1852 r. nakazały utwardzenie nawierzchni na drodze pomiędzy Sanokiem a Przemyślem. Stała się ona fragmentem szlaku leżącego u podnóża Karpat, który prowadził z Bielska do Sambora.