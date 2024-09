Prace na DK28 nazywanej Trasą Karpacką, z racji przebiegu u podnóży polskiego odcinka Karpat, obejmą modernizację ponad 17 km trasy, z wyłączeniem odcinka przebiegającego przez Gorlice, który zostanie zmodernizowany w ramach osobnego projektu. GDDKiA czeka na oferty przetargowe do 25 października. Trasa ta z racji wielu ostrych zakrętów i serpentyn oraz urwistych zboczy, uznawana jest jednocześnie za jedną z najładniejszych polskich dróg, ale równocześnie jedną z najniebezpieczniejszych.

Przebudowa Trasy Karpackiej – do dwóch razy sztuka?

To już drugie postępowanie dotyczące tego odcinka. Poprzedni przetarg zakończył się zerwaniem umowy pod koniec ubiegłego roku. Firma odpowiedzialna za realizację prac nie wywiązała się z powierzonych zadań, a ich postęp odbiegał od ustalonego harmonogramu.

Rozbudowa ma poprawić bezpieczeństwo

Planowana modernizacja drogi krajowej nr 28 odbywać się będzie w ramach istniejącego śladu, co pozwoli na minimalizację ingerencji w otoczenie. Celem rozbudowy jest poprawa parametrów technicznych trasy, zwiększenie bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych, a także podniesienie nośności drogi do 11,5 tony na oś.

Dodatkowo projekt przewiduje m.in. przebudowę obiektów mostowych, budowę zatok autobusowych, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych, co ma usprawnić ruch i poprawić komfort podróżnych oraz mieszkańców przyległych miejscowości.

Obecny stan Trasy karpackiej

Droga krajowa nr 28 stanowi ważny ciąg komunikacyjny, prowadzący do przejścia granicznego w Medyce. Jest to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 1x2, czyli z jednym pasem w każdym kierunku. Ruch pieszych odbywa się obecnie poboczem, co stanowi dodatkowe zagrożenie. Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu z lat 2020/2021, średniodobowy ruch na tej trasie wynosi od 7 196 do 11 422 pojazdów dziennie.