Prace te to jednak zaledwie pierwszy krok w realizacji większego, pięcioletniego planu modernizacji autostrady A1. Drogowcy planują kompleksową wymianę nawierzchni na wielu odcinkach, obejmującą wymianę warstwy ścieralnej, częściową wymianę warstwy wiążącej oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji, aby dostosować ją do rosnącego natężenia ruchu, zwłaszcza pojazdów ciężarowych.

Harmonogram prac na węźle Rusocin

Remont został podzielony na cztery etapy:

Etap 1: Częściowe zamknięcie bramek w kierunku Łodzi. Dostępne będą 3 pasy wjazdowe i 10 zjazdowych. Prace potrwają około tygodnia.

Etap 2: Prace nawierzchniowe na 2-kilometrowym odcinku jezdni w kierunku Gdańska. Ruch będzie odbywał się jednym pasem. Ten etap ma trwać dwa tygodnie.

Etap 3: Kolejne częściowe zamknięcie bramek, tym razem w kierunku Gdańska. Planowane zakończenie etapu to połowa października.

Etap 4: Największe utrudnienia czekają kierowców w listopadzie, kiedy węzeł Rusocin zostanie całkowicie zamknięty w kierunku Gdańska. Prace będą obejmować zarówno wymianę nawierzchni, jak i wzmocnienie konstrukcji jezdni.

Remont autostrady A1 - zmiana organizacji ruchu od 25.10.2024 r. GTC S.A.

Ograniczenia prędkości i apel do kierowców

Na remontowanych odcinkach autostrady będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 80 km/h. Zarządcy trasy apelują o wzmożoną uwagę i przestrzeganie tymczasowych oznaczeń drogowych, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu.

Pięcioletni plan modernizacji autostrady A1

Rozpoczynający się remont to tylko część szeroko zakrojonego projektu, który potrwa do 2029 roku. W jego ramach przewidziano odnowienie łącznie 60 km nawierzchni autostrady. Modernizacja ma na celu przede wszystkim poprawę jakości dróg i dostosowanie ich do coraz większego ruchu, zwłaszcza ciężarowego, który według prognoz ma jeszcze wzrosnąć w nadchodzących latach.