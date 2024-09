Obecnie trwają intensywne prace związane z oczyszczeniem koryta rzeki z resztek obu mostów na rzece Biała Głuchołaska. Prace prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wraz z wojskiem inżynieryjnym i wykonawcą. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad zaraz po ustąpieniu wody, rozpoczęto sprzątanie terenu i przygotowania do budowy tymczasowego mostu. Priorytetem stało się oczyszczenie koryta rzeki oraz dojazdów, co było konieczne do dalszych prac.

Od 20 września na miejscu intensywnie pracują żołnierze wojsk inżynieryjnych, którzy razem z wykonawcą pomagają w wyciąganiu z rzeki elementów poprzedniej, tymczasowej konstrukcji. Wojsko dostarczyło również specjalistyczny sprzęt z Niska, który wspiera oczyszczanie placu budowy.

Do Głuchołaz przybyły już pierwsze transporty elementów nowego, tymczasowego mostu z Legionowa pod Warszawą. Cała konstrukcja została wypożyczona z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i będzie transportowana w kilku etapach.

Budowa nowej przeprawy tymczasowej

Most tymczasowy, którego budowę obecnie planuje GDDKiA, to stalowa konstrukcja DMS-65. Jest to typ mostu używany często w przypadkach awaryjnych, takich jak klęski żywiołowe, oraz w sytuacjach, gdy trzeba szybko przywrócić komunikację. Podobne obiekty były już wcześniej wykorzystywane, m.in. przy remoncie mostu na Wiśle w Kiezmarku na drodze krajowej nr 7. W Głuchołazach powstaną dwa niezależne mosty dla każdego kierunku ruchu, co zapewni sprawniejszy przepływ pojazdów.

Plan zakłada, że po uprzątnięciu terenu oraz przygotowaniu żurawia, wojska inżynieryjne będą potrzebować kilku dni na montaż mostu. W związku z ograniczonym miejscem na placu budowy, duże elementy konstrukcji będą składowane poza nim, a następnie dowożone w miarę postępu prac.

Zniszczenia i pierwotne plany budowy w Głuchołazach

Zniszczona przez powódź tymczasowa przeprawa miała 47 metrów długości i 10 metrów szerokości. Przez most odbywał się ruch kołowy w obu kierunkach, a po jednej stronie znajdował się chodnik dla pieszych. Most ten umożliwił wyburzenie starej przeprawy i rozpoczęcie budowy nowego, trzyprzęsłowego obiektu o wysokiej nośności. Nowy most miał być posadowiony o metr wyżej w stosunku do poprzedniej konstrukcji, co miało zapewnić większe bezpieczeństwo i odporność na przyszłe powodzie.

Niestety, we wrześniu, w wyniku powodzi, nurt rzeki porwał zarówno tymczasowy most, jak i części konstrukcji nowego mostu docelowego. Przed katastrofą trwały już zaawansowane prace, a w planach było rozpoczęcie betonowania ustroju nośnego. Odbudowa nowego, trwałego mostu miała zakończyć się do końca roku, jednak obecnie te plany zostały opóźnione.