Kierowcom, którzy jadą tą drogą, zapiera dech w piersiach. Domyślacie się, w jakim jest kraju?

Wiosna potrafi być naprawdę piękna. Nie jest tylko wietrzna i deszczowa. Idealnie pokazuje to zdjęcie dołączone do tego materiału. Przedstawia ono drogę położoną pośród wysokich miłorzębów dwuklapowych. Jesienią prezentuje się ona wyjątkowo malowniczo. Bo liście drzew zmieniają kolor z zielonego na żółty.

Widok jest naprawdę piękny. Coś jednak w nim nie gra...

Internauci komentujący to zdjęcia są zachwyceni. Piszą o pięknym widoku, niesamowitej naturze czy bajkowej scenerii. I trzeba przyznać, że podróżowanie wśród takiego widoku rzeczywiście musi cieszyć oczy.

Osoba, która opublikowała to zdjęcie, twierdzi, że przedstawia ono drzewa Ginkgo Biloba w Japonii. I generalnie tak rzeczywiście może być. Ja jednak zwróciłem uwagę na drobny szczegół. Samochód jadący pośród tych drzew porusza się prawym pasem. Gdyby fotka rzeczywiście pochodziła z Japonii, powinien wybrać natomiast pas lewy. W Japonii, w głos zasady wyspiarskiej, obowiązuje bowiem ruch lewostronny. To otwiera zatem pole do dyskusji. Być może fotka została zrobiona w ojczyźnie Miłorzębu, czyli Chinach? Ja mam jednak inną teorię.

Moim zdaniem nie mamy do czynienia ze zdjęciem, a raczej grafiką przygotowaną przez jakiś program AI. Stąd zamieszanie z niewłaściwym kierunkiem jazdy auta. Tyle że nawet jeżeli jest to render, a nie prawdziwa fotka, nie zmienia to faktu, że może naprawdę cieszyć oczy. Bo jesień potrafi być tak kolorowa. Bo ona momentami jest jeszcze ładniejsza i bardziej tajemnicza od lata.

A wiecie o tym, że ginkgo biloba to drzewo magiczne?

Na koniec przygotowałem jeszcze jedną ciekawostkę. Ta dotyczy samego miłorzębu dwuklapowego. Wiecie, jaka jest inna nazwa tego drzewa? To ginkgo biloba. Gatunek ten pochodzi z Chin, ale jest też mocno spopularyzowany w Japonii czy Europie. Co więcej, można go spotkać w ogrodzie, ale i... aptece. Stanowi bowiem ważny surowiec zielarski. Pewnie nie raz słyszeliście tę nazwę w reklamie suplementu diety.

Ginkgo bilobie przypisuje się właściwości w leczeniu demencji i choroby Alzheimera. Niektórzy twierdzą, że ma pozytywny wpływ na poprawę sprawności umysłowej. Tego jednak w badaniach naukowych potwierdzić się nie udało. Japończycy wierzą, że drzewo to jest rośliną magiczną i chroni przed pożarami. W Chinach z kolei stanowi ono symbol płodności i urodzaju.