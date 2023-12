Dwie nowe obwodnice na horyzoncie. Jedna na popularnej "Berlince"

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad tuż przed świętami ogłosiła przetarg na kolejną obwodnicę w ciągu drogi nr 22. To już druga obwodnica, której projekt startuje na tej trasie w grudniu (pierwszym była obwodnica Szwecji). Docelowo powstanie na niej aż pięć obwodnic w samym tylko województwie zachodniopomorskim! Skąd ta popularność? Droga krajowa nr 22 to część dawnej „Berlinki". Dziś trasa ta ma aż 460 km i łączy przejście graniczne polsko-niemieckie w Kostrzyniu nad Odrą z przejściem granicznym polsko-rosyjskim w Grzechotkach. I jak łatwo się domyślić, panuje na niej spory ruch.

REKLAMA

Obwodnica Wałcza na DK22

Przetarg na obwodnicę Wałcza obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie 12,7 km trasy, która ominie miasto od wschodu. Taki wariant wymuszony był uwarunkowaniami terenu, m.in. licznymi jeziorami wokół miasta. Wykonawca będzie miał 17 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewiduje się, że te kroki zostaną zrealizowane w roku 2025, co pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych trwających 22 miesiące. Oczywiście czas realizacji robót ziemnych nie obejmie okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Planowane oddanie obwodnicy do ruchu wyznaczono na 2028 rok. Docelowo też na obwodnicy Wałcza powstanie nowy węzeł z trasą S10.

Obwodnica będzie jednojezdniową droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Na trasie powstaną dwa mosty, przejazd dla rowerzystów pod drogą, wiadukt nad linią kolejową oraz wiadukt nad drogą S10 w ramach nowego węzła drogowego. Zaplanowano również sześć rond z drogami powiatowymi, gminnymi i drogą wojewódzką.

Zobacz wideo

Obwodnica Krosna Odrzańskiego na DK29

GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na budowę obwodnicy Krosna Odrzańskiego. Wybrano ofertę Polaqua. Zadaniem wykonawcy będzie stworzenie projektu, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz budowa ponad jedenastokilometrowej obwodnicy Krosna Odrzańskiego wzdłuż DK29. Trasa rozpocznie się w rejonie Osiecznicy, a zakończy na skrzyżowaniu z DK32 w okolicy Połupina. Nowa droga ominie Krosno Odrzańskie od północy i wschodu, reprezentując drugi wariant (spośród trzech analizowanych), zatwierdzony decyzją środowiskową jako najkorzystniejszy pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym. W ramach inwestycji wykonawca zbuduje też nowy most na Odrze.

Czas realizacji zadania wynosi 39 miesięcy, obejmując prace oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca nie są wliczane w czas prac. Planowane zakończenie robót przewidziane jest na rok 2027.

Jak tłumaczą drogowcy, projekt ten znacząco zmieni sytuację w Krośnie Odrzańskim poprzez wybudowanie nowej przeprawy przez Odrę. Obecny zabytkowy most nie jest już w stanie obsłużyć rosnącego natężenia ruchu. Dzięki nowej inwestycji ma nastąpić też znaczne zwiększenie przepustowości w samym mieście.