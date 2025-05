Volvo XC70 wraca. Zapowiada się hybryda z rekordowym zasięgiem. Ale kto będzie mógł je kupić?

To wiemy na pewno. Będzie nowe Volvo XC70. A ściślej hybrydowe Volvo z techniką PHEV, czyli możliwością ładowania z gniazdka. Wszystko po to, by pogodzić napęd spalinowy z elektrycznym. Wedle producenta zasięg jazdy na prądzie to nawet 200 km (pomiary zgodnie z chińską normą CLTC).

Zobacz wideo Volvo EX30 Cross Country na zamrożonym jeziorze w Szwecji

Co jeszcze ujawniono? Nowy model powstał na platformie SMA. Będzie nieco większy i przestronniejszy od obecnie produkowanego Volvo XC60. Nie trzeba będzie przy tym długo czekać. Samochód trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku. Niestety na początek tylko w Chinach. A co z innymi rynkami? Firma ograniczyła się do lakonicznego komunikatu - Volvo Cars bada potencjalne dodatkowe rynki jako późniejszy etap. Tyle i aż tyle oficjalnych doniesień. Informacje o skandynawskim wzornictwie i kontynuowaniu tradycji oryginalnego XC70 to już jak kwiatek do kożucha.

Volvo XC70 Volvo

Volvo XC70 - trochę spekulacji

Pora na spekulacje co do XC70. W szwedzkich mediach nie brak głosów krytyki i obaw, że nowe auto zaszkodzi obecnej gamie modelowej i negatywnie wpłynie na sprzedaż tak popularnego XC60. Część komentatorów wątpi w sens sprzedaży w Europie powołując się na perspektywę ostrzejszych norm emisji i drożejącego paliwa. Nie brak też optymistycznych doniesień co do debiutu w Europie. Według części mediów chiński właściciel Volvo już testuje nowy napęd na europejskich drogach. Doszukują się bowiem podobieństwa do świeżo wprowadzonego na europejski rynek samochodu Lynk & Co 08.

Lynk & Co 08 zadebiutował w Europie z hybrydowym napędem PHEV reklamowanym jako szczytowe osiągnięcie koncernu. Zasięg w trybie elektrycznym to nawet 200 km a zasięg przy wykorzystaniu obu napędów to nawet ponad 1000 km. Auto jest nieco dłuższe od Volvo XC60 i mierzy 4,82 m długości oraz 2,14 m szerokości (1,69 m wysokości). Pod oryginalnie stylizowanym nadwoziem skrywa silnik benzynowy 1,5 l o mocy 137 KM i elektryczny 208 KM. Pojemność akumulatora jest niemal taka jest w wielu niedrogich modelach elektrycznych. To bateria 39,6 kWh.

Znana jest europejska cena modelu 08. Cennik startuje od 55,9 tys. euro. Można zatem oczekiwać, że Volvo XC70 będzie nieco droższe. O ile oczywiście pojawi się w Europie.