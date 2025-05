Niemcy też kupują chińskie samochody. Oto ulubione marki naszych sąsiadów

Federalny Urząd Motoryzacyjny Niemiec, który monitoruje rejestracje nowych samochodów na terenie kraju, opublikował dane o nowych rejestracjach pojazdów. W kwietniu 2025 r. w Niemczech zarejestrowano 242 728 samochodów osobowych, a więc prawie tyle samo (w dół o 0,2 proc.) co w analogicznym okresie 2024 roku. Z tego 18,8 proc. stanowiły pojazdy elektryczne (BEV), co stanowi wzrost o 53,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. 10,0 proc. stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV), co oznacza wzrost o 60,7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jak w statystykach wypadli chińscy producenci?

REKLAMA

Zobacz wideo

Najczęściej wybierane chińskie marki w Niemczech

Na niemieckim rynku wyraźnie widać rosnące zainteresowanie samochodami chińskiej produkcji. W rankingu chińskich marek za kwiecień 2025 r. pierwsze miejsce z liczbą 1747 zarejestrowanych pojazdów zajęło MG Motor. Wynik ten oznacza spadek o 16,8 proc. w porównaniu z 2100 sztukami zarejestrowanymi w marcu, a także wzrost o 34 proc. w porównaniu z 1304 pojazdami sprzedanymi w analogicznym okresie 2024 r. Dane te obejmują nie tylko elektryki, ale też pojazdy z silnikami spalinowymi, jaki i hybrydy oraz samochody z napędem w pełni elektrycznym.

Na drugim miejscu uplasował się BYD odnotowując 1566 zarejestrowanych pojazdów. W przypadku tej marki mowa o wzroście na poziomie 94,5 proc. w porównaniu z 805 pojazdami sprzedanymi w marcu. Jeśli chodzi o analogiczny okres ubiegłego roku., w którym sprzedano 183 pojazdy, wzrost wyniósł 756 procent.

Trzecie miejsce należy do marki Leapmotor mającej wsparcie Stellantis. W kwietniu zarejestrowano 314 pojazdów, co stanowi spadek o 5,4 proc. w porównaniu z 332 jednostkami w marcu (braku rejestracji w tym samym miesiącu ubiegłego roku).

Samochód chińskiej marki Leapmotor Fot. Rafał Mądry

W Niemczech przybywa chińskich samochodów elektrycznych

Polestar zarejestrował 303 pojazdy (spadek o 15,1 proc. w porównaniu z 357 pojazdami w marcu i wzrost o 47 proc. w porównaniu z 206 pojazdami w tym samym miesiącu ubiegłego roku). Smart produkowany przez Geely został wybrany 270 razy (wzrost o 12,5 proc. w porównaniu z 240 jednostkami w marcu i spadek o 82 proc. w porównaniu z 1532 pojazdami w tym samym miesiącu ubiegłego roku).

Wspierany przez Volkswagena Xpeng zarejestrował 207 pojazdów, co stanowi wzrost o 17,6 proc. w porównaniu do 176 sztuk w marcu. Xpeng oficjalnie wszedł do Niemiec we wrześniu 2024 roku. GWM zarejestrowało 133 pojazdy pod marką Ora, co stanowi spadek o 0,7 proc. w porównaniu do 134 pojazdów w marcu i spadek o 46 proc. w porównaniu do 247 pojazdów w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Lotus zarejestrował 27 pojazdów, co stanowi spadek o 15,6 proc. w porównaniu z 32 jednostkami w marcu i wzrost o 4 proc. w porównaniu z 26 pojazdami w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

Maxus zarejestrował 24 pojazdy, co stanowi wzrost o 84,6 proc. w porównaniu z 13 autami w marcu i wzrost o 243 proc. w porównaniu z 7 pojazdami w tym samym miesiącu ubiegłego roku. W Nio zarejestrowano 19 pojazdów, co stanowi spadek o 9,5 proc. w porównaniu z 21 samochodami w marcu i spadek o 64 proc. w porównaniu z 53 pojazdami w tym samym miesiącu 2024 roku.

Lynk&Co zarejestrowało 18 pojazdów, co stanowi wzrost o 500,0 proc. w porównaniu z 3 jednostkami w marcu i spadek o 10 proc. w porównaniu z 20 pojazdami w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Chery zarejestrowało 4 pojazdy, zapowiadając oficjalne wejście na rynek.