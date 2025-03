Czerwony sztandar wjeżdża do Polski. Auta dla chińskich bogaczy będzie można kupić w naszym kraju

Hongqi debiutuje w Polsce. Od razu podpowiedź. Jak to czytać? Honszi. I tak oto zaczynasz wstęp do nauki chińskiego. Hongqi to czerwona flaga. Wedle polskiego importera (Asian Automotive Distribution Center znane m.in. z takich firm jak Baic, DFSK, Foton, Forthing czy KGM) symbolizuje tradycję i prestiż. Inne spojrzenie ma Jeremy Clarkson. Kiedy kilka lat temu testował ogromną i bardzo prestiżową limuzynę Hongqi L5 to przyznał, że czerwona flaga to po prostu jeden z symboli komunizmu. Jedno przy tym nie ulega wątpliwości. Hongqi to jedna z najstarszych chińskich marek (historia sięga aż 1958 r.) i nadworny dostawca limuzyn dla najważniejszych dostojników. Najnowsza limuzyna, z której korzysta Xi Jinping, przywódca Chińskiej Republiki Ludowej to także Hongqi.

REKLAMA

Zobacz wideo Toyota Bz4X - poznaliśmy z bliska elektryczną Toyotę

Z Rolls-Royce do chińskiej firmy

Dla Chińczyków to bardzo prestiżowa marka (nie dziwi zatem, że jednym z wiceprezesów jest Giles Taylor, który przeszedł do Hongqi prosto z Rolls-Royce). I to na tyle ważna, że niespecjalnie mierzy w rynek masowy. Stąd relatywnie nieduża produkcja i sprzedaż. W zeszłym roku wyprodukowała ledwie 411 tys. samochodów. Może jednak pozwolić sobie na taki luksus, gdyż stanowi część wielkiego koncernu FAW (współpracuje z Toyotą i Volkswagenem), który w 14 fabrykach wyprodukował łącznie ponad 3,2 mln pojazdów. A to już całkiem sporo.

Ile z tych ponad 400 tys. samochodów trafi do Polski? Na początek niewiele. To partia ok. 1 tys. samochodów, które trafią do 10 salonów dealerskich w kraju (importer obiecuje lokalizacje w największych miastach). Sprzedaż ruszy zapewne przed wakacjami (koniec drugiego kwartału 2025 r.

Hongqi H5 Hongqi

Hongqi zacznie podbój polskiego rynku z pięcioma modelami samochodów. Znamienne, że w tym gronie nie ma ani jednego elektryka. Wszystkie to wersje spalinowe. I wszystkie objęte taką samą gwarancją. Chińskie auta objęto programem 5-letniej gwarancji z limitem do 150 tys. km.

Pierwsze modele Hongqi, jakie trafią do sprzedaży w Polsce

Hongqi HS3. Kompaktowy SUV z nadwoziem o długości 4,65 m. Silniki benzynowe 1,5 l (ok. 168 KM) i 2,0 AWD (ok. 252 KM) oraz siedmiostopniowa przekładnia DCT.

Hongqi HS5. SUV klasy średniej (4,76 m długości). Pod maską 2.0 Turbo (ok. 221 KM) z 8-stopniowy automat japońskiej firmy Aisin.

Hongqi H5. Duży sedan o długości niemal 5 m. Dwa silniki do wyboru. Benzynowe 1.5 l (ok. 168 KM) i 2.0 (ok. 221 KM).

Hongqi H6. Liftback spokrewniony z modelem H5. Równie długie nadwozie (prawie 5 m). Pod maską benzynowy doładowany 2.0 l o mocy 245 KM.

Hongqi H9. Reprezentacyjna chińska limuzyna z nadwoziem o długości aż 5,14 m. Na początek napęd hybrydowy z silnikiem 2.0 l (ponad 250 KM). Docelowo gamę uzupełni 3.0 V6 o mocy ponad 330 KM.

Hongqi H9Hongqi H5 Hongqi