Najczęściej kupowany w Polsce nowy samochód klasy premium przeszedł lifting

Szwedzi zafundowali odświeżenie swojemu bestsellerowemu modelowi. Volvo XC60 drugiej generacji od czasu wprowadzenia do oferty jest najlepiej sprzedającym się modelem Volvo Cars. Od momentu debiutu rynkowego na całym świecie do klientów trafiło ponad półtora miliona XC60. W 2024 roku w Polsce auto z wynikiem 6174 sprzedanych egzemplarzy uplasowało się na pierwszym miejscu najpopularniejszych modeli segmentu premium. Co przyniosła kolejna już modernizacja? Przede wszystkim SUV otrzymał aktualizacje w zakresie wzornictwa i komfortu, a także szybszy i bardziej responsywny system informacyjno-rozrywkowy.

Zmieniony grill, ciemniejsze lampy i nowe kolory

Wygląd zewnętrzny otrzymał kosmetykę zmian. W pasie przednim nowy jest wlot powietrza do silnika z osadzonym w centrum znakiem firmowym Volvo Cars. Aktualizacja przyniosła także ciemniejsze tylne klosze świateł oraz nowe wzory obręczy kół. Firma na nowy rok modelowy wprowadza dodatkowo nowe kolory - Forest Lake, Aurora Silver i Mulberry Red.

Volvo XC60 lifting 2025 Fot. Volvo

Większy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego

Odświeżony model XC60 został wyposażony w większy, 11,2-calowy centralny ekran dotykowy. Gęstość pikseli wzrosła o 21 procent, co zapewnia jeszcze wyraźniejszy wyświetlacz. System zaprojektowano tak, by były bezpiecznym i przyjemnym sposobem interakcji z centralnym ekranem. Wyświetlacz nieco bardziej wysunięto w stronę wnętrza dla lepszej obsługi. System informacyjno-rozrywkowy z wbudowanymi usługami Google jest ponad dwukrotnie szybszy od poprzedniego systemu, z dziesięciokrotnie szybszym generowaniem grafiki.

Jeśli chodzi o materiały, w wykończeniu samochodu pojawia się połączenie odświeżonych dekoracji wnętrza, intarsji i nowych tapicerek. Dzięki inteligentnym schowkom, nowym uchwytom na kubki, ulepszonej bezprzewodowej ładowarce do telefonu oraz elastycznemu i przestronnemu przedziałowi ładunkowemu, zdaniem producenta wnętrze odmłodzonego XC60 stało się bardziej wszechstronne i praktyczne.

Volvo XC60 lifting 2025 Fot. Volvo

Poprawiony komfort i ulepszony system audio

Producent obiecuje, że dzięki jeszcze cichszej kabinie i wygodnym siedzeniom, jazda odświeżonym Volvo XC60 będzie wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Opcjonalnie klienci mogą zamówić zawieszenie pneumatyczne i laminowane okna. Dla lepszego samopoczucia podróżnych w opcji dostępna jest jeszcze najnowocześniejsza technologia oczyszczania powietrza docierającego do wnętrza pojazdu. Melomani powinni zainteresować się zaawansowanym systemem audio Bowers & Wilkins High Fidelity z nową konstrukcję siatki maskownic głośników.

2025 Volvo XC60 - cena w Polsce

Odświeżone Volvo XC60 można już zamawiać w Polsce. Ile kosztuje taki samochód? To zależy od wersji silnikowej oraz wyposażenia. Cena startuje od 221 900 zł - tyle kosztuje auto w standardzie Essential z napędem B5 AWD Mild hybrid o mocy 250 KM. Hybryda doładowywana z gniazdka T6 AWD Plug-in Hybrid o mocy 350 KM to wydatek od 264 900 zł. Wariant T8 AWD Plug-in Hybrid o mocy 455 KM wyceniono na minimum 269 900 zł.

Hybrydy plug-in umożliwiają jazdę hybrydową lub na napędzie w pełni elektrycznym. Przy naładowanym akumulatorze trakcyjnym w codziennej jeździe silnik benzynowy uruchamia się w razie potrzeby. Silnik elektryczny napędza tylne koła za pomocą akumulatora litowo-jonowego o pojemności 19 kWh, podczas gdy silnik benzynowy z technologią eboost i turbo napędza przednie koła. Motor spalinowy jest zespolony z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów. Do wyboru jest pięć trybów jazdy dostosowujących samochód do potrzeb i warunków drogowych: Hybrid, Power, Pure, Off-road i AWD. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.