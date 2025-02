Dlaczego w PRL-u nie jeździliśmy takimi "skrzydlakami"? Na pewno nie przez brak wyobraźni

Zdzisław Beksiński zajął się projektowaniem autobusów marki Autosan z powodów rodzinnych i miejsca urodzenia. Artysta jest z Sanoka, a właśnie w tym mieście była (i jest do tej pory) siedziba oraz fabryka najstarszych polskich autobusów. Założyło ją w 1832 roku dwóch powstańców listopadowych, którzy się osiedlili na Podkarpaciu. Jednym z nich był Mateusz Beksiński, pradziadek Zdzisława.

Najstarsze zakłady autobusowe w Polsce założył pradziadek Zdzisława Beksińskiego

Na początku był to rzemieślniczy zakład kowalsko-kotlarski zlokalizowany przy dzisiejszej ulicy Podgórze. Później przedsiębiorstwo zajęło się produkcją m.in. wagonów kolejowych, a w 1950 roku wytwarzaniem samochodów i autobusów, bo takie były potrzeby powstającej z powojennych gruzów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zgodnie z zasadami socjalistycznej gospodarki planowej zakłady w Sanoku zostały odbudowane, doinwestowane i skierowane do produkcji różnych pojazdów. Sanocka Fabryka Wagonów "Sanowag" – Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione zatrudniało wówczas ponad 1,5 tys. pracowników. W Sanocką Fabrykę Autobusów "Autosan" zmieniło się w 1958 r.

Jedną z zatrudnionych tam osób był Zdzisław Beksiński. Artysta pracował w Autosanie od 1959 roku do początku lat 70. jako stylista-plastyk w Dziale Głównego Konstruktora. Teoretycznie nadawał się do tego zawodu idealnie, ponieważ jego wiedza, umiejętności i wykształcenie łączyły przymioty techniczne z artystycznymi. Beksiński ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie uzyskał dyplom inżyniera architekta i magistra nauk technicznych. Poza tym kilka lat wcześniej (w 1955 roku) powrócił w rodzinne strony i ponownie osiedlił się w Sanoku. Dla Autosana opracował projekty prototypowych autobusów i mikrobusów, m.in. SFW-1 Sanok, SFA-2, SFA-3, SFA-4 Alfa i SFA-21. Dopiero z perspektywy czasu można ocenić, jak bardzo nowatorskie koncepcje stworzył, ale mimo to albo właśnie z tego powodu popadły w niemal całkowite zapomnienie. Wszystkie trafiły na złom.

Kojarzycie logotyp marki Autosan? Zaprojektował je słynny polski malarz

Oprócz projektowania nadwozi autobusowych Zdzisław Beksiński zajął się też opracowaniem nowego sposobu lakierowania i stworzył logotyp marki Autosan, który znamy do dziś. Firma używa go to tej pory w zmodyfikowanej formie. Beksiński jest częścią historii tego producenta autobusów. Pojazdy, które schodziły z deski kreślarskiej Beksińskiego, miały odważne kształty i mocno przeszklone nadwozia. Artysta kładł duży nacisk nie tylko na wygląd swoich projektów, ale również ich ergonomię, zgodnie z najlepszymi wzorcami tworzenia przedmiotów użytkowych. Niestety jego pomysły okazały się zbyt odważne i nowoczesne na czasy przaśnego PRL-u.

Jak podaje Wikipedia, żaden z projektów Beksińskiego nie zyskał aprobaty członków warszawskiej Komisji Oceny Transportu Samochodowego. Prawdopodobnie wpływ na to miał nie tylko ich awangardowy wygląd, ale też ograniczone możliwości technologiczne ówczesnego polskiego przemysłu, co utrudniało wprowadzenie takich pojazdów do masowej produkcji. W rezultacie ze wszystkich pomysłów Beksińskiego najdłużej przetrwał znak firmowy Autosana. Jego autor inspirował się bocianami, których było sporo w Sanoku. Nawiasem mówiąc, Beksiński niezbyt miło wspominał swoją pracę w sanockich zakładach, bo jako prawdziwy artysta czuł się tam jak piąte koło u wozu, ale z czegoś musiał żyć. Dzięki pracy w Autosanie zarabiał na utrzymanie, a w wolnych chwilach mógł się poświęcać temu, co interesowało go najbardziej, czyli malowaniu i rysowaniu.

Zdzisław Beksiński był autorem logo marki Autosan

Beksiński tworzył prototypy z rozmachem godnym Ameryki. Wszystkie trafiły na złom

Kiedy teraz oglądam projekty prototypów Beksińskiego, jestem przekonany, że nie miał się czego wstydzić. Z pewnością nie odbiegają poziomem od pojazdów z tego okresu tworzonych na "zgniłym zachodzie", a pod niektórymi względami je wyprzedzają. Wystarczy spojrzeć choćby na linie mikrobusa SFA-4 Alfa, który miał być wytwarzany na eksport albo pierwszy projekt artysty, autobus SFW-1 Sanok. Jego przeszklona kabina, efektowne skrzydła i ogony na karoserii przywodzą na myśl konstrukcje amerykańskich koncernów motoryzacyjnych z końca lat 50., ale mimo to sylwetka polskiego pojazdu jest oryginalna. Prototyp miał "pod maską" (tak naprawdę w tylnej części pojazdu) 6-cylindrowy rzędowy silnik benzynowy o poj. 4,2 l i mocy 95 KM.

Gdyby historia potoczyła się inaczej, mój dziadek, który przez całe życie jeździł autobusami (najpierw uczestniczył w odbudowie Warszawy, a potem pracował jako kierowca w "Orbisie"), mógłby siedzieć za kierownicą właśnie takiego efektownego skrzydlaka. Tak się nie stało, ale projekty autobusów Zdzisława Beksińskiego są kolejnym dowodem na to, że zarówno architektura, jak i wzornictwo przemysłowe w czasach PRL-u stało na bardzo wysokim poziomie. Ze względu na niski stopień rozwoju przemysłu, wieczne niedofinansowanie i niedostatki materiałowe wiele innowacyjnych projektów albo nie wchodziło do produkcji, albo w finalnej formie efekt był znacznie poniżej oczekiwań, ale przedmioty użytkowe z czasów komuny często wyglądały bardzo dobrze. Warto o tym pamiętać i warto próbować uchronić ten fragment dziedzictwa PRL od zapomnienia.