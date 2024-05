Wygięty dostawczak jechał tempem żółwia. Plik mandatów na kwotę 6600 zł

Auto transportujące towary o dopuszczalnej maksymalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5 tony, ważyło o ponad 2 tony więcej. Jak informują policjanci, którzy uniemożliwili dalszą jazdę kierowcy prowadzącemu dostawczego Mercedesa, już z daleka było widać, że pojazd jest przeładowany. Samochód był dosłownie wygięty z powodu naporu towarów na pace, a kierowca przemieszczał się po drodze tempem żółwia. Auto do kontroli skierowali policjanci ruchu drogowego z Wałbrzycha (woj. dolnośląskie), którzy dodatkowo wypatrzyli, że mężczyzna kierujący autem podczas jazdy rozmawiał przez telefon komórkowy trzymając urządzenie w dłoni.

Kierowca otrzymał zakaz dalszej jazdy

Mundurowi w trakcie kontroli przeładowanego Mercedesa sprawdzili przestrzeń ładunkową. Wtedy wyszło na jaw, że towar nie został właściwie zabezpieczony. Transport zawierał ponad 2 tony towaru więcej, niż wynosiła dopuszczalna ładowność auta. Z tego właśnie powodu szofer nie był w stanie jechać z właściwą prędkością po drodze. W związku z nieprawidłowościami policjanci kierującemu zakazali dalszej jazyy.

24-latek odebrał plik mandatów

Do nadmiernej masy doszły jeszcze inne wykroczenia. 25-latka ukarano za rozmowę przez telefon komórkowy podczas jazdy oraz za niewłaściwie zapięty pas bezpieczeństwa. Kiedy doszło do zatrzymania, wyszło na jaw, że pas pasażera jest wpięty w klamrę pasa kierowcy, a osoba kierująca w ogóle nie miała zapiętego pasa. Mieszkaniec Wrocławia w związku z popełnionymi wykroczeniami otrzymał mandaty na kwotę 6600 złotych, a do jego konta dopisanych zostało kilkanaście punktów karnych.