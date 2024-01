Dostawcze Mercedesy po liftingu w Polsce. Ceny modeli Sprinter i eSprinter

Nowy Mercedes Sprinter jest gotowy do pracy. W sieci dealerskiej niemieckiej marki można zamawiać dostawczy samochód w różnych wariantach, występujący z napędem konwencjonalnym lub napędem elektrycznym. W aucie o szerokim wachlarzu zastosowań dostępne są dwa rodzaje długości nadwozia, duża ładowność, napęd na przednie, na tylne lub na wszystkie koła. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosi do 5,5 t. Dzięki tylu opcjom Sprinter jest przystosowany do użytku w wielu różnych segmentach.

REKLAMA

Wysokoprężny silnik 2.0 l jest dostępny w maksymalnie czterech poziomach mocy 84 kW, 110 kW, 125 kW i 140 kW – w zależności od wybranego modelu i wariantu napędu. Silniki łączone są z automatyczną skrzynią biegów 9G-TRONIC lub 6-biegową manualną skrzynią biegów. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Wszechstronny Mercedes eSprinter

Elektryczny eSprinter to dostawczak o dopuszczalnej masie całkowitej do 4,25 tony, napędzany silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi (PSM). Pojazd oferowany będzie z trzema rozmiarami akumulatorów. W zależności od indywidualnych wymagań pod względem zasięgu i ładowności, klient może zdecydować się na większy zasięg lub większą ładowność. Wersję Furgon można zamawiać w połączeniu z baterią o pojemności użytkowej 56 kWh (zasięg 220 km) lub 113 kWh (zasięg 440 km). Wkrótce pojawi się wersja o mocy 81 kWh (zasięg 310 km). Ogniwa akumulatorów wykonane są z fosforanu litowo-żelazowego (ogniwa LFP) i nie zawierają kobaltu ani niklu. W późniejszym terminie nowy eSprinter będzie ponadto po raz pierwszy dostępny także w wersji podwozie.

W samochodzie elektrycznym moduł przedni zawiera wszystkie komponenty wysokonapięciowe i może być łączony bez modyfikacji ze wszystkimi wariantami pojazdu, niezależnie od rozstawu osi i wielkości akumulatora. Zintegrowany moduł środkowy baterii wysokonapięciowej znajduje się w podwoziu, aby zaoszczędzić miejsce. Umiejscowienie akumulatora wraz z solidną obudową między osiami skutkuje lepszą ochroną baterii oraz nisko położonym środkiem ciężkości, co pozytywnie wpływa na prowadzenie i zwiększa bezpieczeństwo. Moduł tylny z elektrycznie napędzaną osią tylną stosowany jest we wszystkich wariantach nowego eSprintera. Z modułem tym zintegrowany jest również silnik elektryczny.

Podobnie jak wszystkie elektryczne samochody dostawcze Mercedes-Benz, nowy eSprinter może ładować się zarówno prądem zmiennym (AC), jak i prądem stałym (DC). Pokładowa ładowarka umożliwia ładowanie prądem stałym o mocy do 115 kW (opcjonalnie) na stacji szybkiego ładowania. Oznacza to, że akumulator o pojemności 56 kWh jest ładowany od 10 do 80 procent w około 28 minut przy maksymalnej mocy 115 kW. Akumulator o pojemności użytkowej 113 kWh potrzebuje na to około 42 minut przy maksymalnej mocy 115 kW.

Zobacz wideo o model dla bardzo wymagających klientów [AUTOPROMOCJA]

Nowy Mercedes Sprinter - cena w Polsce

Ceny nowego Sprintera Furgon startują od 155 994 zł netto, natomiast ceny podwozia do zabudowy od 132 647 zł netto. Ceny nowego eSprintera Furgon zaczynają się od 276 100 zł netto.

Lepsze wyposażenie podstawowe

Zarówno w eSprinterze, jak i Sprinterze, w standardzie jest stosowana najnowsza generacja systemu multimedialnego MBUX (Mercedes Benz User Experience) z wyświetlaczem o przekątnej 26 cm (10,25 cala). Charakteryzuje się ona większą mocą obliczeniową i dodatkowo ulepszoną nawigacją w menu. Auta poza inteligentną łącznością cyfrową, legitymują się ulepszonymi systemami bezpieczeństwa i wspomagania, a także bogatszym wyposażeniem.

Standard wyposażenia zawiera m.in.: aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny asystent hamowania z funkcją ruchu poprzecznego, asystent martwego pola, inteligentny asystent prędkości z tempomatem, obejmujący bezpłatne dane nawigacyjne nawet przez siedem lat od daty produkcji pojazdu, system połączeń alarmowych Mercedes-Benz i kamera cofania do samochodów dostawczych. Oferta zawiera pakiety wyposażenia dostosowane do konkretnych życzeń klientów. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.