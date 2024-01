Nowy elektryczny Fiat z Gliwic. Jego produkcja już ruszyła

Fiat e-Ducato to pierwszy elektryczny model, który powstaje w gliwickiej fabryce samochodów. Zakłady wcześniej należały do Opla, ale od chwili stworzenia megakoncernu Stellantis, to on jest ich właścicielem. Produkcja elektrycznego modelu samochodu użytkowego Fiat Ducato już ruszyła. W przyszłości w Gliwicach będą powstawać również elektryczne wydania innych pokrewnych modeli marek Stellantis: Citroen Jumper, Opel Movano, Peugeot Boxer, Vauxhall Movano, a także elektryczna użytkowa Toyota PROACE MAX Electric, która jest wynikiem współpracy japońskiego koncernu ze Stellantisem.

Nowy Fiat e-Ducato jest elektrycznym pionierem w Gliwicach. Wkrótce dołączą inne modele

Fiat e-Ducato jest wytwarzany w Gliwicach zamiast wcześniej produkowanego tam Opla Astry. Żeby przygotować śląskie zakłady do zmiany, zostały rozbudowane kosztem ok. 240 mln euro, a powierzchnia hal wzrosła o 75 tys. m2. Od prawie dwóch lat są tam wytwarzane spalinowe wersje wymienionych modeli samochodów dostawczych. Teraz dołączają do nich elektryki.

Stellantis jest niekwestionowanym liderem w segmencie pojazdów użytkowych w regionie Europy z ponad 38 proc. udziałem w rynku samochodów elektrycznych

– powiedział Grzegorz Buchal, dyrektor fabryki dużych samochodów dostawczych Stellantis w Gliwicach.

Elektryczne samochody użytkowe to przyszłość miejskiego transportu

Nowy Fiat e-Ducato jest modelem, który ma sprawić, że Fiat Professional będzie przygotowany na przyszłość. Jego parametry są imponujące. Elektryczny motor rozwija moc 270 KM i moment obrotowy o wartości 410 Nm, a energię dostarcza akumulator trakcyjny o poj. 110 kW, co powinno pozwolić na pokonanie tym samochodem bez ładowania do 420 km wg. normy WLTP. Samochód jest wyposażony w dwie standardowe ładowarki na pokładzie. Ta służąca do ładowania prądem przemiennym ma moc 11 kW, a urządzenie do uzupełniania energii przy użyciu prądu stałego osiąga moc ładowania do 150 kW. Dzięki temu ładowanie w optymalnych warunkach może trwać zaledwie 55 minut.

Nowy Fiat e-Ducato oferuje przestrzeń bagażową o poj. do 17 m3 i ładowność do 1500 kg. Do wyboru będą wersje o dwóch rozstawach osi, różnych długościach, wysokościach przestrzeni ładunkowej, a także zabudowach specjalistycznych. Elektryczny Fiat Ducato jest wyposażony w pełną gamę elektronicznych systemów bezpieczeństwa ADAS. Takie samochody użytkowe są drogie, ale mimo to czeka je raczej świetlana przyszłość, bowiem nadają się doskonale do organizacji transportu w centrach dużych miast. Coraz więcej metropolii wprowadza tzw. strefy czystego transportu albo wręcz przymierza do zakazu wjazdu dla aut spalinowych. Elektryczne dostawczaki będą mogły tam wjeżdżać bez problemu. Dodatkowo dostarczą towary bezgłośnie, a ich zasięg również nie jest przeszkodą. W miejskich warunkach użytkowe samochody częściej stoją, niż jeżdżą, również w korkach, ale przede wszystkim podcas realizacji usług albo załadunku i rozładunku towarów.