Opel Movano po zmianach z trzema rodzajami napędu, w 30 wariantach i ładownością do 2 ton

Zmodernizowany Opel Movano wyróżnia się odświeżoną stylistyką. Przede wszystkim zmienił się przód pojazdu, w którym łatwo dostrzec nowy zderzak, inny grill z centralnie umieszczonym firmowym logo błyskawicy, a także zmienione reflektory, które opcjonalnie mogą być LED-owe. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Całkowicie przeprojektowany kokpit

Obsługa funkcji pojazdu jest bardziej ergonomiczna, a auto lepiej skomunikowany ze światem. Najważniejsze informacje mogą być wyświetlane na w pełni cyfrowym, konfigurowalnym 7-calowym ekranie (wyświetlacz w miejscu analogowych zegarów to nowa opcja). Poza tym we wnętrzu projektanci skupili się na łączności, ergonomii i komforcie. System informacyjno-rozrywkowy z kolorowym ekranem dotykowym ma przekątną do 10 cali. Opcjonalna wszechstronna kanapa "Eat & Work" może służyć również jako miejsce do pracy. Siedzenie można przekształcić w mały stolik z uchwytem na kubek.

Kompatybilne smartfony można łączyć bezprzewodowo z systemem informacyjno-rozrywkowym za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto. Nawigacja korzysta z map nawigacyjnych 3D systemu TomTom. Najważniejszymi funkcjami można sterować za pomocą systemu rozpoznawania poleceń głosowych. Movano oferuje funkcję bezprzewodowego ładowania smartfonów, a także system bezkluczykowego zamykania i uruchamiania samochodu.

Różnorodność wersji nadwozia

Trzy długości pojazdu, trzy rozstawy osi i trzy wysokości, a także furgon, podwozie i platforma do zabudowy, podwozie z podwójną kabiną, zabudowa skrzyniowa i wywrotka - aż 30 wariantów pojazdu umożliwia konfiguracje w zależności od wymagań użytkownika. Jeśli chodzi o ładowność i przestrzeń ładunkową, wersja z silnikiem Diesla może przewozić nawet 2 tony. Opel Movano Electric przetransportuje ładunki do 1500 kg. Dzięki umiejscowieniu akumulatora pod podwoziem wersja elektryczna ma zachowaną przestrzeń ładunkową wynoszącą 17 m3.

Olej napędowy, energia elektryczna lub wodór

Duży van na rynku będzie dostępny z silnikami wysokoprężnymi, a także w odmianie elektrycznej. Co więcej, do gamy dołączy napęd wykorzystujący technologię wodorowych ogniw paliwowych. Opel Movano Hydrogen będzie zapewniał zasięg do 400 km (WLTP) i będzie można go zatankować wodorem w około pięć minut.

Podstawą jest silnik wysokoprężny 2.2 BlueHDi występujący w trzech poziomach mocy – 120 KM, 140 KM i 180 KM. Motor jest łączony z 6-stopniową, manualną skrzynią biegów. Dla wersji silnikowych o mocy 140 KM i 180 KM dostępna jest całkowicie nowa, automatyczna 8-stopniowa skrzynia biegów. Wraz z wprowadzeniem ulepszeń w zakresie aerodynamiki nadwozia, jednostki napędowe zapewniają redukcję zużycia paliwa nawet o 9 proc. w porównaniu z poprzednimi silnikami.

Opel Movano Electric ma wydajny napęd. Silnik rozwija moc 200 kW (270 KM) i moment obrotowy 400 Nm. Akumulator trakcyjny ma pojemność 110 kWh. Zasięg elektrycznego furgonu wynosi 420 km (WLTP). Standardowa ładowarka pokładowa ma moc 11 kW. Szybkie ładowanie prądem o mocy 150 kW sprawi, że akumulator osiągnie poziom od 0 do 80 proc. w czasie krótszym niż godzina. Dodatkową wszechstronność zapewnia nowe gniazdo 230 V umieszczone w desce rozdzielczej, które umożliwia zasilanie lub ładowanie urządzeń elektrycznych.

Zautomatyzowana jazda na poziomie drugim

Elektryczne wspomaganie kierownicy automatycznie dostosowuje siłę wspomagania do prędkości pojazdu. Zwiększa to komfort jazdy przy wyższych prędkościach i ułatwia manewrowanie podczas jazdy po mieście. Elektryczny hamulec postojowy jest uruchamiany za pomocą przełącznika na zestawie wskaźników po lewej stronie kierownicy.

Oprócz systemów rozpoznawania znaków drogowych, systemu ostrzegania przed kolizją z automatycznym układem hamowania awaryjnego i ostrzegania o martwym polu, dostępne są teraz nowe systemy. Należą do nich: system wykrywania zmęczenia kierowcy, asystent utrzymania pasa ruchu, tempomat adaptacyjny z funkcją Stop & Go, czujniki parkowania 360 stopni, asystent parkowania i cyfrowe lusterko wsteczne. Jazdę i manewrowanie ułatwiają łącznie 22 systemy wspomagania jazdy i elektroniczne systemy wspomagające kierowcę.

Połączenie adaptacyjnego tempomatu z funkcją Stop & Go, asystentem utrzymania pasa ruchu i systemem wspomagającym jazdę w korkach umożliwia Oplowi Movano samodzielne kierowanie, hamowanie i przyspieszanie przy prędkościach do 30 km/h – na przykład w powolnym ruchu ulicznym – pod warunkiem, że kierowca będzie trzymał ręce na kierownicy. Oznacza to, że po raz pierwszy w swojej pełnej sukcesów karierze, nowy Movano oferuje zautomatyzowaną jazdę na poziomie 2. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.