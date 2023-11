Tak zmienił się Opel Combo. To pierwszy kompaktowy furgon z takimi reflektorami

Odmłodzony Opel Combo wyróżnia się pasem przedni Opel Vizor znanym już z najnowszych samochodów marki z błyskawicą w logo. Co więcej, to pierwsze auto w swojej klasie, które otrzymało adaptacyjne reflektory matrycowe Intelli-Lux LED. Nieduży van tak samo jak w poprzednim wariancie, na rynku będzie dostępny z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, a także w odmianie elektrycznej. Wersja po zmianach w sprzedaży pojawi się pod koniec bieżącego roku. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Jednostka benzynowa legitymuje się mocą 110 KM, a wysokoprężna występuje w wariancie 100 KM i 130 KM. Silnik Diesela oferuje automatyczną przekładnię jako alternatywę dla manualnej skrzyni biegów. Obie wersje spalinowe dostępne będą w dwóch długościach nadwozia, opcjonalnie z dwoma lub trzema przednimi siedzeniami do wyboru. Ponadto Combo będzie można zamówić w 5-miejscowej wersji z kabiną załogową.

Opel Combo Electric

Wersję w pełni elektryczną Combo Electric napędza silnik o mocy 100 kW (136 KM) i 270 Nm, zasilany z nowego akumulatora o pojemności 50 kWh. Zasięg zwiększył się do 330 km (o 50 km więcej niż jego poprzednik). Do dyspozycji kierowcy są trzy różne tryby jazdy: Eco, Normal i Power. Łopatki umieszczone za całkowicie nową kierownicą umożliwiają kierowcy wybór trzech poziomów odzyskiwania energii dla regeneracyjnego układu hamulcowego. Kompaktowy van może osiągnąć prędkość maksymalną 130 km/h. Standard zawiera ładowarkę pokładową o mocy 7,4 kW (pełne naładowanie w 7,5 godziny) lub dostępną w opcji ładowarkę prądu trójfazowego o mocy 11 kW (pełne naładowanie w 5 godzin ze stacji Wall Box). Możliwe jest także szybkie ładowanie prądem stałym ze źródeł o mocy do 100 kW (ładowanie od 0 do 80 proc. w 30 minut).

Nowy Opel Combo Fot. Opel

Przeprojektowane wnętrze

Poprawiona została również jakość wykończenia. Kokpit i ergonomia zostały również ulepszone pod względem łatwości obsługi. Nowe systemy informacyjno-rozrywkowe z 10-calowymi kolorowymi ekranami dotykowymi wykorzystują – po raz pierwszy w samochodach dostawczych Opla – zintegrowaną platformę Snapdragon Cockpit Platform firmy Qualcomm Technologies, oferując ulepszoną grafikę, multimedia, rozpoznawanie obrazów. Systemy są kompatybilne z bezprzewodowymi urządzeniami Apple CarPlay i Android Auto. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia szeroka gama aż 18 zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy. Inteligentny asystent prędkości, system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu, zaawansowany układ automatycznego hamowania awaryjnego i system monitorowania zmęczenia kierowcy to standard. Wyposażenie może zawierać tylne i boczne kamery przekazujące obraz w cyfrowym lusterku wstecznym.

Auto odznacza się modularnością i ładownością. Z przodu oparcie środkowego siedzenia można złożyć, by przekształcić je w stolik do pisania, a siedzenie boczne daje się złożyć do położenia umożliwiającego przewóz długich ładunków. We wszystkich wersjach silnikowych Combo jest dostępny w dwóch długościach - 4,40 m i 4,75 m. Pojemność użyteczna wynosi do 4,4 m3, a ładowność 1 tonę (780 kg w wersji elektrycznej i uciąg 750 kg). W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.