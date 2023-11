Opel Vivaro po liftingu. Jest nowocześniej, bezpieczniej i wciąż z dieslami pod maską

Opel Vivaro – podobnie jak inne modele marki Opel – wyróżnia się teraz charakterystycznym pasem przednim, który płynnie łączy się w jedną całość z dostępnymi jako opcja reflektorami LED oraz z centralnie umieszczonym firmowym logo. Średniej wielkości van tak samo jak w poprzednim wariancie, na rynku będzie dostępny z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, a także w odmianie elektrycznej. Więcej o samochodach dostawczych piszemy na Gazeta.pl.

Gama wariantów nadwozia jest równie szeroka. Vivaro dostępny będzie w dwóch różnych długościach (4,98 m i 5,33 m), jako furgon, furgon z kabiną załogową oraz platforma do zabudowy dla różnych nadwozi. W zależności od wersji, Opel Vivaro oferuje do 6,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej i nawet do 1,4 tony ładowności.

Do wyboru diesle lub napęd elektryczny

Pod maską Vivaro wciąż można liczyć na silniki wysokoprężne o mocy 120 KM lub 145 KM, które współpracują z 6-stopniową manualną skrzynią biegów. Topowa wersja o mocy 177 KM jest łączona z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów (oferowaną opcjonalnie również z silnikiem o mocy 145 KM). Odmiana elektryczna Vivaro Electric wykorzystuje w napędzie silnik o mocy 100 kW (136 KM) i 260 Nm, czerpiący energię z akumulatora trakcyjnego występującego w dwóch wersjach. Pierwszy o pojemności 50 kWh pozwala na zasięg 224 km, a drugi o pojemności 75 kWh zgodnie z cyklem testowym WLTP dysponuje zasięgiem do 350 km (ponad 20 km więcej niż dotychczas). Hamowanie regeneracyjne może odbywać się w trzech poziomach, w zależności od wybranego trybu odzysku energii, regulowanego łopatkami przy kierownicy. Prędkość maksymalna pojazdu wynosi 130 km/h.

Ładowarka pokładowa o mocy 11 kW, przy skorzystaniu ze 100-kilowatowej stałoprądowej stacji szybkiego ładowania, pozwoli uzupełnić energię z poziomu 5 do 80 procent pojemności akumulatora w około 38 minut w przypadku akumulatora o pojemności 50 kWh i 45 minut w przypadku akumulatora o pojemności 75 kWh. Unikalne rozwiązanie "e-Power Take-off Unit" służy do zasilania innych urządzeń elektrycznych energią z akumulatora trakcyjnego. Co ciekawe, nowy Opel Vivaro będzie również dostępny w wersji z wodorowymi ogniwami paliwowymi. Takie auto zasilane wodorem tankowanym w kilka minut, będzie mieć zasięg ponad 400 km.

Dwa 10-calowe wyświetlacze

W środku pojawił się zmieniony wygląd deski rozdzielczej. Nowe są systemy (informacyjno-rozrywkowy i nawigacyjny) oparte na platformie Snapdragon Cockpit firmy Qualcomm Technologies. Najważniejsze informacje kierowcy przedstawia teraz 10-calowy kolorowy ekran. Kolejny 10-calowy wyświetlacz osadzony w centrum konsoli jest dotykowy, oferując między innymi najnowocześniejsze funkcje graficzne, multimedialne i funkcje komputerowego widzenia obrazu. Kompatybilne smartfony można ładować indukcyjnie i łączyć bezprzewodowo z systemem pojazdu za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto. Ponadto powiększono schowki umieszczone wokół deski rozdzielczej i konsoli środkowej.

Więcej systemów wsparcia kierowcy

Dzięki łącznie 18 najnowocześniejszym systemom wspomagającym, w tym dostępnemu wkrótce systemowi Dynamic surround Vision, jazda odmłodzonym Vivaro ma być bezpieczniejsza i przyjemniejsza. Szczególnie przydatny, zwłaszcza w furgonach, ma być nowy system Dynamic Surround Vision ułatwiający manewrowanie. System składa się z dwóch kamer, jednej umieszczonej nad tylnymi drzwiami i drugiej pod lusterkiem bocznym po stronie pasażera. Oba obrazy – widok z tyłu podczas jazdy oraz (po aktywacji za pomocą kierunkowskazu) z bocznego martwego pola – są wyświetlane w nowym cyfrowym lusterku wstecznym o wysokiej rozdzielczości.

Systemy takie jak: system ostrzegania przed kolizją z automatycznym układem hamowania awaryjnego, inteligentny tempomat, asystent utrzymania pasa, system wykrywania zmęczenia kierowcy, funkcja kontroli stabilności przyczepy oraz system wspomagający parkowanie/manewrowanie "flank guard" stanowią dopełnienie gamy elektronicznych systemów wspomagania. Jako nowa opcja dla Vivaro dostępny jest również adaptacyjny tempomat z funkcją Stop and Go. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.