Toyota Proace Max to nowość na rynku aut dostawczych, choć w rzeczywistości jest Fiatem Ducato

Toyota Professional poszerza gamę samochodów użytkowych o pojazd kolejnego segmentu. Toyota Proace Max to model uzupełniający ofertę o duży model dostawczy, jakiego Toyota nie miała. W ten sposób Toyota współpracująca z koncernem Stellantis w zakresie budowy vanów różnej wielkości, spełnia obietnicę w temacie rozszerzenia gamy modelowej o samochód przystosowany do przewozu większej ilości towarów i cięższych ładunków. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Największa Toyota w gamie modelowej

Duży van, który w przestrzeni ładunkowej zmieści najmniejszą Toyotę Aygo, pojawi się na rynku w 2024 roku. Od strony stylistycznej wyróżni się nie tylko zamieszczonymi na nadwoziu logotypami Toyoty, ale też przeprojektowanym pasem przednim. Klienci będą mogli wybierać spośród sześciu różnych konfiguracji, dwóch rozstawu osi, trzech długości i trzech wysokości przestrzeni ładunkowej. Kąt otwarcia drzwi wynosi aż 270 stopni, a próg załadunkowy jest wyjątkowo niski, jak na pojazd dostawczy. Samochód dostępny będzie także jako jedno- lub trzykierunkowa wywrotka, w wersji Platforma, jako nadwozie do zabudowy, a także w wariancie brygadowym z podwójną kabiną.

Do napędu dużego vana posłuży rodzina turbodiesli o pojemności 2184 ccm w kilku wariantach mocy – 120 KM, 140 KM i 180 KM. Spoglądając na bliźniacze konstrukcje, które dopiero co przeszły modernizację, łatwo przewidzieć, że mocniejsze silniki poza manualną 6-biegową skrzynią biegów, będą mogły zostać połączone z 8-stopniową przekładnią automatyczną.

Elektryczny samochód dostawczy

Toyota Proace Max trafi na rynek także w odmianie Electric. Taki van w swoim największym wariancie pomieści aż 17 m3 towarów, co jest najlepszym wynikiem w segmencie. Samochód z napędem elektrycznym przy naładowanej do pełna baterii przejedzie do 420 km (wg WLTP). Jak łatwo się domyślić, zespół napędowy jest dziełem koncernu Stellantis, co od strony technicznej oznacza silnik elektryczny o mocy 200 kW (270 KM) i 400 Nm oraz akumulator trakcyjny o pojemności 110 kWh. Standardowa ładowarka pokładowa powinna mieć moc 11 kW.

119 tys. sprzedanych samochodów użytkowych

Marka Toyota Professional umacnia swoją pozycję na rynku samochodów użytkowych. W 2022 roku Toyota sprzedała 119 tys. takich pojazdów, a w tym roku ten rekord zostanie pobity. Wraz z rozwojem gamy modelowej koncern rozbudowuje także sieć sprzedaży, a także usług skierowanych do klientów wybierających takie pojazdy w ramach programów KINTO, Toyota Financial Services oraz Toyota Insurance Services. Toyota poszerza też liczbę akcesoriów do swoich samochodów użytkowych.