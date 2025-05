Nawet amerykańska legenda ma problem. Tak Harley-Davidson odczuwa politykę celną w USA

Słynne hasło "mamy problem" nabiera nowego znaczenia. Okazuje się, że polityka ochrony własnego przemysłu forsowana przez amerykańską administrację zaczyna przynosić efekty jakże odmienne od zamierzonych. Oto bowiem jedna z najsłynniejszych amerykańskich firm ostrzega przed nadchodzącymi kłopotami i wycofuje się z dotychczasowych prognoz finansowych.

Według Reutersa tak ceniony producent motocykli jak Harley-Davidson jeszcze niedawno spodziewał się stabilizacji lub relatywnie niedużego spadku zysków (ok. 5 proc. z akcji w skali roku). Teraz jednak przewiduje znacznie większą skalę trudności związanych z nowymi cłami wprowadzonymi w ramach polityki handlowej Donalda Trumpa. Strata firmy w pierwszym kwartale 2025 r. sięgnęła już 9 mln dolarów. A to dopiero początek. Szacunki dot. zwiększonych kosztów to nawet 130-175 mln dolarów. Znamienne, że na tym tle doniesienia o zwiększonym popycie na motocykle o wyższej marży przeszły niemal bez echa.

Cięcia kosztów i nowe modele

Harley-Davidson ma nad czym pracować. Firma realizuje program dalszego ograniczania kosztów, prowadzi reorganizację łańcuchów dostaw oraz zmienia gamę modelową. Amerykanie zapowiedzieli gamę nowych tańszych i lżejszych motocykli z mniejszymi silnikami, by pozyskać więcej nowej klienteli, która dotychczas stroniła od marki z Milwaukee (według "Milwaukee journal sentinel" średni wiek motocyklistów w USA rośnie, co także jest powodem do obaw o przyszłość). Otwartą kwestią pozostaje, czy będą atrakcyjne cenowo na tle konkurencji. Nie jest bowiem tajemnicą, że w celu poprawy marży i obejściu ceł Harley-Davidson przed laty uruchomił produkcję wybranych motocykli w Tajlandii, co spotkało się z ostrymi protestami w Ameryce (w 2018 r. Donald Trump pisał na Twitterze o możliwym bojkocie firmy). Szczególnie nie mogą tego darować amerykańskie związki zawodowe.

Władze firmy nie kryją przy tym obaw o utrzymanie dotychczasowych cen. Wspomina się o bardzo małym polu manewru i problemach związanych z nowymi cłami. Nie jest tajemnicą, że firma zmaga się także z trudną sytuacją na rynku europejskim, gdzie każda zmiana taryf jest odbierana jako krytyczna dla amerykańskiej marki. Według "The Wall Street Journal" wzrost cen nawet o 10-20 proc. może oznaczać nieodwracalne szkody dla producenta motocykli.