750 tys. km przebiegu to dobre osiągnięcie w ciężarówce. W samochodzie osobowym zakrawa na wyczyn. Co zatem powiedzieć o motocyklu, który pokonał taki dystans? Jednoślad musi być tytanicznie wytrzymały. To jednak nie powinno mocno dziwić. Mówimy w końcu o pojeździe produkcji japońskiej.

Włoch pokonuje swoją Hondą CBR 1100XX ponad 100 tys. km rocznie

Davide Bertuletti pokonał swoją Hondą CBR 1100XX dokładnie 752 299 km. Mężczyzna mieszka we Włoszech i pokonuje na motocyklu średnio jakieś 100 tys. km rocznie. Tak duży przebieg wynika z faktu, że Davide bardzo dużo podróżuje. Wyjeżdża nie tylko do Mediolanu. Na kołach jeździ także do Hiszpanii, a do tego trzy razy w roku do Szwecji. Jego ukochana mieszka bowiem aktualnie w Sztokholmie. Tam przeniosła swoją działalność biznesową. Davide czerpie na tyle dużą przyjemność z jazdy motocyklem, że nie myśli nawet o podróżach lotniczych. Wystarczą mu dwa koła i kilka pakunków z ubraniami.

753 000 km Hondą CBR 1100XX prawie bez awarii

Pomimo 752 299 km CBR 1100XX należący do Davide Bertulettiego znajduje się w wyjątkowo dobrym stanie. Decydują o tym jednak dwa czynniki. Po pierwsze Davide traktuje Hondę jak swoje dziecko. Wyjątkowo o nią dba. Po drugie jest z wykształcenia mechanikiem. Sam serwisuje zatem jednoślad i pilnuje tego, aby zawsze był w stanie pokonać 2000 km na trasie do Sztokholmu.

Przejechał swoim motocyklem 752 299 km. Zgadnijcie, jakiej jest marki? Fot. Mileage Impossible / Facebook

Honda miała na dystansie 753 tys. km dwie usterki. Davide musiał dwukrotnie wymienić w niej alternator. To wszystko. Poza tym wymianie podlegały wyłącznie elementy typowo eksploatacyjne. Mężczyzna przywiązuje np. dużą wagę do opon. Tak jak biegacz wymaga dobrego obuwia, tak CBR 1100XX potrzebuje dobrej klasy ogumienia. Jednym z wyborów Davide był model Bridgestone BT-021. Na komplecie tych opon Hondzie udało się pokonać rekordowe 18 000 km.

Co warto wiedzieć o Hondzie CBR 1100XX?

W tym materiale mówimy o Hondzie CBR 1100XX. Pojazd ma jednak przydomek. To Blackbird. Skąd się wzięła "ksywka" jednośladu? Została nadana już przez producenta na cześć szpiegowskiego samolotu Blackbird firmy Lockheed.

Ten motocykl sportowo-turystyczny był produkowany przez japońską markę od 1996 do 2006 r. To on zdetronizował legendarne Kawasaki ZZR-1100. Na tym jednak nie koniec. Jednoślad jest bowiem napędzany 4-cylindrowym motorem o pojemności 1137 cm3. W wersji gaźnikowej (oferowanej do 1999 r.) oferuje 164 konie. Modele wyposażone we wtrysk mają 152 konie. Honda CBR 1100XX potrafi być naprawdę szybka. Osiąga 100 km/h po zaledwie 3 sekundach. Dodatkowo model może pojechać nawet 286 km/h.