Narzekali na nowy model. Sprzedaż przebiła wszelkie oczekiwania i jest najlepsza w historii

BMW Motorrad, a więc motocyklowa część bawarskiej firmy, ma powody do zadowolenia. W 2024 r. była trzecią najczęściej wybieraną marką motocyklową w Polsce. Osiągnęła wynik na poziomie 3 298 rejestracji. To daje 17 proc. wzrost sprzedaży i sprawia, że BMW dostarczyło polskim kierowcom 10 proc. ogólnego wolumenu rynku.

Co trzeci motocykl BMW to R 1300 GS. Potężny sukces

BMW w Polsce jest liderem w segmencie motocykli o pojemności powyżej 500 cm3. Na tym jednak nie koniec. Bo jak czytamy w oficjalnym komunikacie firmy, "modele z serii RR – w tym M 1000 RR i S 1000 RR – pozwoliły na zdobycie przewagi również w segmencie Sport". Nie to jest jednak szczególnie wybrzmiewające w tej informacji prasowej. Na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt. Mowa o najpopularniejszych modelach.

Najchętniej wybieranymi motocyklami BMW w 2024 r. było R 1300 GS (690 rejestracji) oraz R 1250 GS Adventure (487 egzemplarzy). To oznacza, że seria GS wygenerowała wolumen szacowany na 1177 sztuk. To daje ponad jedną trzecią całej sprzedaży. Motocykle okazały się zatem prawdziwym hitem. Kierowcy dosłownie je pokochali. Seria GS jest jednak nie tylko polskim, ale i światowym hitem. Na całym globie BMW sprzedało ich aż 68 tys. egzemplarzy. Globalna sprzedaż skumulowana przekroczyła natomiast 210 tys. sztuk.

Czym BMW R 1300 GS przekonało do siebie kierowców?

Sukces BMW R 1300 GS – zarówno ten polski, jak i światowy – to idealny dowód na to, że kierowcy pokochali uniwersalne, turystyczne enduro. Jednoślady te sprawdzą się na wszystkich typach nawierzchni, a do tego ważą zaledwie 237 kg. To w dużej mierze zasługa nowej ramy. Zamiast wcześniejszej konstrukcji z rur stalowych inżynierowie postawili na kratownicową ramę tylną wykonaną z aluminiowych profili rurowych i kutych elementów.

Motocykle BMW mogą też przekonywać kierowców mocą. Przy pojemności skokowej na poziomie 1300 cm3, dwucylindrowy boxer oferuje 145 koni mechanicznych i 149 Nm. Przekładnia pojazdu korzysta z automatycznego asystenta zmiany biegów. Kolejny plus dotyczy wyposażenia, a w tym standardowego reflektora o nowej matrycowej konstrukcji Matrix LED czy elektronicznie regulowanego zawieszenia Dynamic Suspension Adjustment (DSA).