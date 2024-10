Honda NT1100 to motocykl turystyczny zaprezentowany przez japońską markę w 2021 r. Zastąpił w ofercie model NT700V Deauville. Miał zatem wysoko postawioną poprzeczkę. Model o wadze blisko 240 kg, oferuje rozstaw osi o wartości 1535 mm, 4-cylindrowy, 8-zaworowy silnik i zasięg na jednym tankowaniu sięgający 400 km.

Najpopularniejszy turystyk w Europie po liftingu. Co się zmieniło w NT1100 2025?

Turystyk Hondy odniósł rynkowy sukces. Od 2022 r. sprzedano już ponad 12 tys. sztuk NT1100. W efekcie model stał się najpopularniejszym sportowo-turystycznym motocyklem w Europie. Piastował ten tytuł w 2023 r. Aby dodatkowo podbić ten sukces, Japończycy zdecydowali się na modernizację. Model z rocznika 2025 został udoskonalony w zakresie osiągów silnika, walorów praktycznych i komfortu na długich dystansach. Wprowadzono także wersję Electronic Suspension.

Inżynierowie popracowali nad silnikiem Hondy NT1100

Silnik o pojemności 1084 cm3 zastosowany w Hondzie NT1100 ma przeprojektowany układ dolotowy, kształt komory spalania i układ wydechowy. Japończycy postawili na elektroniczne sterowanie działaniem przepustnicy, większe kanały wlotowe do airboxa i dłuższe kanały za airboxem oraz dostrojony układ katalizatora. To skutkuje sytuacją, w której moc pozostała na poziomie 101 koni, maksymalny moment obrotowy wzrósł jednak ze 105 do 112 Nm. Co więcej, teraz jest on rozwijany już przy 5500 obr./min., a nie tak jak wcześniej przy 6250 obr./min.

Litrowy silnik ma rozpędzić NT1100 nawet do 200 km/h. Dodatkowo będzie pobierał paliwo ze zbiornika o pojemności 20,4 litra. Przy średnim zużyciu paliwa określonym przez producenta na 5 litrów, daje to 400 km zasięgu na jednym tankowaniu. Emisja CO2 motocykla wynosi 116 g/km.

Honda poprawiła najrozsądniejszego turystyka. Elektroniczne zawieszenie to początek nowości Fot. Honda

Ulepszona przekładnia DCT i bogatsze wyposażenie. Kolejne zalety NT1100 2025

Motor Hondy NT1100 będzie parowany z przekładnią manualną i dwusprzęgłowym automatem. Ten drugi stanowi wybór nawet 66 proc. motocyklistów. Dlatego to na mechanizmie DCT w dużej mierze skupiły się prace modernizacyjne. Aby uzyskać płynniejsze ruszanie z miejsca i bardziej precyzyjną kontrolę przy niskich prędkościach, zastosowano układy elektroniczne, które szacują ciśnienie oleju w komorze tłoka sprzęgła przekładni i zmieniają sposób wykorzystania dodatniego sprzężenia zwrotnego.

Jeżeli chodzi o kwestie stylistyczne, Honda NT1100 otrzyma nowe owiewki i szybę regulowaną przy użyciu jednej ręki w pięciu ustawieniach. Poza tym pojawi się dłuższy błotnik przedni, który zapewnia lepszą ochronę przed warunkami pogodowymi oraz kufry o powiększonej pojemności. Kluczowy był też aspekt wyposażenia. Bez dopłaty nabywca turystyka z Japonii będzie otrzymywał m.in. podgrzewane manetki, podpórkę centralną, gniazda USB i ACC oraz 6,5-calowy ekran TFT z pełną łącznością ze smartfonem.