Przejechał swoim motocyklem ponad 300 tys. km. Może chodzić tylko o jedną markę

300 tys. km przebiegu w aucie to prawdziwe wyzwanie, które wymaga lat eksploatacji. Przejechanie takiego dystansu motocyklem to już jednak nie lada wyczyn. W tym punkcie powstaje jednak pytanie. Jaki motocykl był w stanie pokonać tak duży dystans? Odpowiedź może być jedna. Fani jednośladów ją znają.

325 tys. km Hondą CBF 600? To dopiero rozgrzewka...

Autor postu nabył ten jednoślad, gdy miał on 25 tys. km na liczniku. Teraz przebija 325 tys. km. A mówimy o legendarnym już modelu Honda CBF 600. To egzemplarz drugiej generacji. Można go rozpoznać m.in. po przodzie pozbawionym wystającej poza obrys owiewki lampy i białym kierunkowskazie.

Honda CBF 600 czerpie napęd z silnika o pojemności na poziomie 600 cm3. Motor posiada 4 cylindry, 16 zaworów, aluminiowy blok i elektroniczny wtrysk paliwa. Jednostka dostarcza na tylne koło 78 koni mechanicznych. Moc rozwija przy 10,5 tys. obr./min. Jednoślad oferuje kierowcy również 59 Nm momentu obrotowego. Tak skonstruowany motocykl nie jest zatem demonem prędkości? To nie do końca prawda. Bo waży zaledwie 213 kg, a w wersji z ABS-em 218 kg. Masa pojazdu jest zatem mocno symboliczna. I sprawia, że może on osiągnąć pierwszą setkę w 4 sek. Prędkość maksymalna wynosi 208 km/h.

Honda CBF może pokonywać naprawdę duże przebiegi. Powodów jest kilka

Honda CBF 600 oferowała moc miejskiego hatchbacka i osiągi supersamochodu. Niestety nie jest już sprzedawana. Modele o oznaczeniu PC43 po raz ostatni zjechały z taśmy linii produkcyjnej w 2013 r. Dziś zatem pozostają jedynie egzemplarze używane. A te naprawdę często mają duże przebiegi. Przełamanie granicy 300 tys. km wcale nie jest zjawiskiem rzadkim czy mocno wyjątkowym.

Czemu Hondy CBF 600 tak dużo jeżdżą? Powodów jest kilka. Jednoślad jest chwalony za długowieczność i bezawaryjność. Długimi latami nie wymaga praktycznie żadnych napraw – może poza regularnym serwisem i wymianami eksploatacyjnymi. Dodatkowo okazuje się komfortowy, oszczędny, a do tego daje możliwość montażu kufrów. Kufry zwiększają jego możliwości transportowe i sprawiają, że CBF-ką bez problemu można podróżować nawet na dłuższych dystansach.

Autor postu pisze o pierwszych 300 tys. km. I choć już przeszło 7-krotnie okrążył Ziemię, najwyraźniej ma zamiar dalej jeździć motocyklem. Być może liczy, że wynik uda się np. podwoić lub nawet potroić?

Ile dziś trzeba zapłacić na rynku wtórnym za Hondę CBF 600?

Honda CBF 600 jest dziś dość popularnym widokiem na rynku wtórnym. Modeli na sprzedaż nie brakuje, a ich ceny startują od około 4 tys. zł. Najdroższe egzemplarze w unikatowym stanie i z symbolicznym przebiegiem mogą jednak kosztować już blisko 26 tys. zł. Za tą kwotę dostępna jest Honda z rocznika 2009 malowana na czarno, która znajduje się w oryginalnym stanie i pokonała do tej pory zaledwie 9100 km. Przejeżdżała zatem jakieś 607 km rocznie.