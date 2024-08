Pomysł, który uratował Harleya ma już 40 lat! Do tej pory jest bestsellerem

Zarządzanie taką marką jak Harley-Davidson jest dużym wyzwaniem. Z jednej strony trzeba przez cały czas kusić zwolenników tradycji, z drugiej iść z duchem czasu, kiedy sprzedaż spada. To ciągłe balansowanie na cienkiej linie. Słynna platforma Softail jest taka genialna, bo łączy jedno i drugie: wygląda, jakby była pozbawiona zawieszenia, ale zapewnia przyzwoity komfort jazdy.

Dlaczego Softail się tak nazywa, mimo że wygląda jak hard tail? Dla odróżnienia

Na taki innowacyjny pomysł wpadł inżynier Bill Davis, który na początku lat 80. skonstruował koncepcyjny motocykl z zawieszeniem schowanym pod skrzynią biegów i błotnikiem. Dla postronnego obserwatora ciągle wyglądał jak klasyczny cruiser ze sztywnym tylnym trójkątem bez jakiejkolwiek amortyzacji. Harley-Davidson z radością kupił od niego patent na ten wynalazek i korzysta z niego do dziś. Jak Softail zmieniał się przez te 40 lat?

Pierwszy model oparty na tej platformie trafił do sprzedaży w 1984 r. Był nim Harley-Davidson FXST Softail nazwany tak dla odróżnienia od podwozia hard tail, w którym naprawdę nie było tylnego zawieszenia. Poziome amortyzatory gazowe zostały schowane pod dolnymi rurami ramy nośnej, co pozwoliło umieścić siedzenie wyjątkowo nisko. W tym samym modelu zadebiutował też nowy silnik V-Twin Evolution, który zastąpił starzejącego się Shovelheada. Pomysł chwycił i spodobał się klientom. Problemy finansowe Harleya się oddaliły a model FXST Softail o prostym wyglądzie jest jednym z największych klasyków w historii tej marki.

Harley Davidson Softail Deuce fot. ŁK

Teraz gama softail Harleya nazywa się Cruiser. Jest w niej aż dziewięć różnych motocykli

Potem w 1986 r. pojawił się Heritage Softail i znacznie bogatszej stylizacji retro nawiązującej do powojennych modeli FL Hydra-Glide. Dwa lata później Harley-Davidson wprowadził do sprzedaży turystyczny model Springer Softail, w którym wróciło przednie zawieszenie ze sprężynami zamiast widelca hydraulicznego, tak samo jak w 1948 r. W 1990 roku pojawił się słynny m.in. dzięki filmowi "Terminator" muskularny model Fat Boy, a w 1999 r. wyjątkowy, choć rzadki model Softail Deuce. Miał wydłużony zbiornik paliwa, chromowane golenie przedniego amortyzatora, nowy tylny błotnik i po raz pierwszy silnik Twin Cam 88B.

W 2008 roku zadebiutował model Cross Bones, bobber w stylu vintage, w którym znowu były sprężyny z przodu, a dodatkowo szprychowe koła z pękatymi szerokimi oponami, podesty i siodełko na sprężynach, niczym w modelach sprzed lat. Zwłaszcza w wersji z matowym lakierem Denim to jeden z bardziej stylowych modeli Harleya. Aktualnie rodzina Softail, kryje się pod linią Harleya nazwaną Cruiser. Można w niej znaleźć aż dziewięć różnych modeli, od klasycznych Softail Standard, Fat Boy, Street Bob i Heritage Classic z silnikami 114, przez wyjątkowy model Fat Bob i Sport Glide z motorem 107, po obłędnie wyglądającego Breakouta oraz nowoczesnego baggera Low Rider ST z nową wersją silnika Milwaukee Eight o poj. 117 cali sześciennych. Jest w czym wybierać, ale najważniejsze, że najbardziej charakterystyczna konstrukcja Harleya-Davidsona przetrwała do dziś. Życzę jej kolejnych 40 lat.