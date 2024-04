Wyścigi baggerów to najdziwniejsza rzecz, jaką można robić na dwóch kołach

Podobno nie ma takiego gatunku sportów motorowych, którego nie wymyśliliby Amerykanie. Traktował o tym jeden z sezonów motoryzacyjnego serialu "Top Gear", którego współcześni prowadzący zwiedzali kontynent za oceanem w poszukiwaniu motoryzacyjnych ciekawostek. Doszli do wniosku, że to raj fanów motorsportu. Mission King Of The Baggers jest kolejnym dowodem.

Na pierwszy rzut oka motocykliści w skórzanych wyścigowych kombinezonach dosiadający potężnych amerykańskich jednośladów wyglądają, jakby zrobili to przez pomyłkę. Regulamin klasy King Of The Baggers zorganizowanej w ramach wyścigów jednośladów MotoAmerica zakłada masę minimalną startujących maszyn na poziomie 620 funtów. To ponad 281 kg, w dodatku motocykle nawet w czasie wyścigów wciąż mają turystyczne kufry zamocowane z obu stron tylnego koła. Jednak jeśli myślicie, że zawodnicy traktuję je ulgowo, mylicie się. Żeby przekonać się, iż mam rację, wystarczy obejrzeć nowy film dokumentalny "Push the Limit: Harley-Davidson", który niedawno zadebiutował Na YouTube.

Klasa wyścigowych baggerów była eksperymentem. Amerykańscy fani ją pokochali

Mission King Of The Baggers została utworzona w ramach eksperymentu, który miał zmienić stateczny wizerunek motocykli amerykańskich marek. Chyba się udało to zrobić. Chyba nawet pomysłodawcy nie spodziewali się, że ta klasa stanie się aż tak popularna, ale okazało się, że zmagania kierowców baggerów są wyjątkowo widowiskowe. Teraz to najbardziej dynamicznie rozwijająca się kategoria sportów motocyklowych w USA. Na sezon 2024 składa się aż 18 wyścigów zorganizowanych w dziewięć weekendów w połączeniu z MotoAmerica Superbike Series.

Czym właściwie jest motocykl kategorii bagger? Klasyczny Harley-Davidson albo Indian to cruiser pozbawiony jakichkolwiek owiewek i fabrycznego miejsca na bagaż. Na drugim końcu skali są pełnowymiarowe motocykle turystyczne (ang. grand tourer, full dress tourer, dresser) wyposażone w komplet trzech kufrów (centralny dodatkowo pełni funkcję oparcia dla pasażera), platformy do oparcia stóp i potężną owiewkę z przodu. Najsłynniejszy full dress tourer to H-D Electra Glide. Baggery są klasą jednośladów, która mieści się dokładnie pośrodku. Powstała przez dodanie do cruiserów bocznych kufrów oraz owiewki chroniącej przez wiatrem, ale zwykle w szczątkowej formie. Dzięki temu baggery są bardzo uniwersalne, bo ich masa i rozmiary ułatwia jazdę po mieście, a dodatkowe wyposażenie pozwala na podróżowanie.

Motocykle Mission King Of The Baggers ważą 300 kg i rozpędzają się do niemal 300 km/h

Na wyścigach MotoAmerica Mission King Of The Baggers zmagają się zawodnicy na motocyklach dwóch marek. To Harleye-Davidsony FL Touring oraz Indiany Bagger lub Touring. Oprócz minimalnej masy własnej jest też ograniczenie wieku uczestników, którzy muszą mieć ponad 18, ale nie więcej niż 55 lat. Zespołom uczestniczącym w tych zmaganiach udało się zmienić spokojne baggery w pełnokrwiste sportowe maszyny. W porównaniu z seryjnymi wersjami mają powiększony prześwit, regulowane wyścigowe zawieszenie i agresywną pozycję za kierownicą. Najważniejszą zmianą jest wysoka moc dwucylindrowych silników (tzw. V-Twin), która przekracza 180 KM i sprawia, że wyścigowym baggerem da się rozpędzić do prawie 300 km/h. Umożliwia to imponująca pojemność skokowa fabrycznych modeli, która przekracza dwa litry (131 cali sześciennych). Dzięki temu mają duży potencjał do tuningu, który ku uciesze kibiców skrzętnie wykorzystują zdolni konstruktorzy i mechanicy.

Tak wyposażony bagger zmienia się nie do poznania, co pozwala na niezwykle agresywną i efektowną jazdę. Kierowcy baggerów bez przerwy podnoszą przednie koło w górę, czyli stawiają je "na gumę", a na każdym zakręcie schodzą "na kolano", nierzadko jadąc z prędkością ponad 200 km/h centymetry od siebie nawzajem. O zmaganiach kierowców fabrycznego zespołu Harleya-Davidsona - Kyle'a Wymana i Jamesa Rispoliego - opowiada dokument "Push the Limit: Harley-Davidson". Kyle Wyman jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem startującym w tej klasie i zdobywcą mistrzostwa w debiutanckim sezonie Mission King Of The Baggers 2021.

Pierwsza pełnometrażowa odsłona filmu zadebiutowała w 2023 roku, a druga część w formie serialu opowiada o sezonie 2023 Mission King Of The Baggers z punktu widzenia załogi fabrycznego teamu H-D. Pierwszy odcinek pojawił się na YouTube 9 kwietnia 2024 r. Kolejne będą miały premiery w każdy wtorek. Wcześniej, bo już w piątki, mogą obejrzeć je zarejestrowani użytkownicy apki Harleya. Na zachętę polecam krótką zapowiedź tego filmu. Nawet jeśli nie jesteście fanami marki z Milwaukee dokument "Push the Limit: Harley-Davidson" gwarantuje dużo wrażeń. A poza tym kto wie, może po obejrzeniu filmu też nimi zostaniecie?