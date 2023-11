Najpiękniejszy motocykl targów EICMA 2023 ma tylko jeden cylinder, ale za to bardzo duży

Kilka dni temu zakończyły się największe na świecie motocyklowe targi EICMA 2023 organizowane w Mediolanie. Przyszedł czas na podsumowania. Organizator zdradził, że tegoroczną wystawę odwiedziło przez kilka dni aż 560 tys. osób. Zwiedzający obejrzeli ponad 700 stoisk, na których obejrzeli produkty rekordowej liczby 2036 marek. Przy okazji wybrali najpiękniejszy jednoślad targów. Okazało się, że jest nim nowe Ducati Hypermotard 698 Mono RVE, które zdobyło 35 proc. ze wszystkich 25 522 głosów.

REKLAMA

Zobacz wideo Ducati Scrambler Next-Gen Icon - coś więcej, niż motocykl [autopromocja]

Więcej wiadomości na temat nowych motocykli znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Ducati Hypermotard 698 Mono RVE najpiękniejszym motocyklem EICMA 2023

Marka nie jest żadnym zaskoczeniem. Włosi są lokalnymi patriotami, a tamtejsze motocykle wyglądają wspaniale. Ducati wygrywa ten plebiscyt popularności nie po raz pierwszy. Natomiast tym razem padło na model, który jest na pewno ciekawy, ale trudno uznać za wybitnie piękny. Ducati Hypermotard 698 Mono to motocykl wywodzący się z kategorii supermoto, ale wyposażony w najbardziej wysilony jednocylindrowy silnik motocyklowy w historii, przynajmniej jeśli mowa o jednośladach z homologacją drogową. Dlatego jego największą atrakcją jest nietypowa konstrukcja, a nie zmysłowe linie.

Poza tym Ducati ujawniło wygląd Hypermotarda 698 Mono nieco wcześniej prawdziwą nowością targów była okolicznościowa wersja supersportowego Ducati Panigale V4 SP2 30 Anniversario 916, która ma przypomnieć o 30. rocznicy słynnego modelu 916. Motocykl będzie wyprodukowany w serii ograniczonej do 500 sztuk. Wszystkie sprzedały się na pniu i to właśnie on bardziej zasługuje na miano najpiękniejszej maszyny targów.

Widocznie zwiedzający, zamiast urody woleli docenić technikę Hypermotarda 698 Mono w wersji RVE. Jego silnik Superquadro Mono powstał z jednego cylindra motoru V2 pracującego w modelu 1299 Panigale. Dzięki temu ma wyjątkową jak na singla wysokoobrotową charakterystykę i bardzo wysoką moc 77,5 KM, którą osiąga przy 9750 obr./min. Po zastosowaniu akcesoryjnego układu wydechowego Termignoni bez homologacji drogowej moc rośnie do imponującej wartości 84,5 KM.

W pierwszej piątce najpiękniejszych jednośladów znalazł się tylko jeden spoza Włoch

Ducati Hypermotard 698 Mono RVE ma zapewnić niezrównane osiągi i wyjątkową zwinność, zwłaszcza że jest bardzo lekki. Przed napełnieniem 12-litrowego zbiornika paliwa waży zaledwie 151 kg. Nad poczynaniami mniej i bardziej doświadczonych kierowców czuwa najbardziej zaawansowana na rynku elektronika.

Jakich konkurentów pokonał ten nietypowy motocykl? Drugie miejsce zajęło turystyczne Moto Guzzi Stelvio (19,5 proc. głosów), trzecie również włoskie Moto Morini Corsaro Sport (11,3 proc.). Dalej był pierwszy motocykl spoza Italii — Honda Africa Twin Adventure Sports, a pierwszą piątkę zamknęła kolejna Włoszka — Aprilia RS457. Gratulacje dla wszystkich zwycięzców!