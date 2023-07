Nowy elektryk BMW CE 02 nie jest taki jak myślisz

Na pierwszy rzut oka elektryczny jednoślad BMW CE 02 wygląda jak połączenie Hondy Grom z już będącym w sprzedaży modelem BMW CE 04. Po przestudiowaniu jego parametrów okazuje się, że skojarzenie nie jest całkowicie chybione. BMW CE 02 będzie znacznie wolniejsze i tańsze od modelu CE 04. To brakujące ogniwo pomiędzy skuterami a motocyklami na prąd.

BMW CE 02 to odpowiednik elektrycznego Mini w świecie jednośladów

Urządzenie zostało zaprezentowane w koncepcyjnej formie już dwa lata temu. Teraz BMW CE 02 trafi do sprzedaży. Będą dwie wersja nowego elektrycznego jednośladu firmy z Berlina. Pierwsza ma moc ograniczoną do zaledwie 5 KM, dzięki czemu mogą nim jeździć nawet posiadacze prawa jazdy kat. AM, które w 2013 r. zastąpiło kartę motorowerową. Taka wersja ma prędkość maksymalną ograniczoną do prędkości 45 km/h i mogą nią jeździć nawet 14-latkowie.

Silnik drugiej odmiany BMW CE 02 osiąga moc 15 KM i jest odpowiednikiem spalinowych jednośladów 125. To znaczy, że mogą go używać posiadacze prawa jazdy kat. A1 dostępnego już dla 16-latków) lub samochodowego kat. B. Nie bez powodu 125-tki to najpopularniejsze miejskie jednoślady. Są wystarczająco wygodne i szybkie do normalnej jazdy, a jednocześnie nie zmuszają kierowców aut do zdobycia motocyklowego prawa jazdy. Maksymalny moment obrotowy silnika w obu wariantach to 55 Nm.

Mocniejsza odmiana BMW CE 02 jest już całkiem szybka, bo pozwala się rozpędzić do 95 km/h, a zasięg bez ładowania akumulatorów powinien przekroczyć 90 km. Masa własna w zależności od wersji wynosi 132 kg (15 KM) lub 119 kg (5 KM), a kanapa jest na przyjaznej wysokości 750 mm. To idealne parametry dla miejskiego skutera.

Niestety ceny elektrycznego BMW CE 02 nie są na kieszenie Polaków

Skuteromotocykl BMW CE 02 nie ma tradycyjnego przekroku, na płaskiej kanapie siedzi się okrakiem, co na pewno spodoba się motocyklistom, ale może zrazić kobiety w sukienkach i mężczyzn w garniturach. Zdaje się, że to celowe działanie BMW, bo ten model jest skierowany do nieco innych klientów: miłośników ulicznego stylu życia oraz luzu.

BMW CE 02 ma ABS przedniego koła, jakiś układ stabilizacji jazdy, kolorowy wyświetlacz TFT, gniazdo USB-C, mocowanie na deskorolkę, dwa lub trzy (w wersji Highline) tryby jazdy oraz dostępne dwie ładowarki. Standardowa ma moc 0,9 kW, ale do mocniejszej wersji pojazdu można dokupić szybką ładowarkę o mocy 1,5 kW. Obie podłącza się do standardowego domowego gniazdka 230 V.

BMW CE 02 zapowiada się na sympatyczny miejski środek transportu, ale jak zwykle wszystko rozbija się o ceny. Tańsza wersja ma kosztować 35 900 zł, a droższa 40 900 zł. Za tyle to można kupić nie tylko bardzo porządny skuter, ale również nowoczesny motocykl. Kierowcy z zachodu Europy o znacznie innych dochodach mogą rozważać taką alternatywę, ale obawiam się, że w Polsce nowe BMW CE 02 będzie rzadkim widokiem, a szkoda. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.