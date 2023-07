Suzuki Hayabusa skończyło 25 lat. Powstała specjalna wersja legendarnego motocykla

Można śmiało stwierdzić, że Suzuki Hayabusa jest jedną z niewielu ikon wśród jednośladów. Model GSX1300R pierwszej generacji zadebiutował na targach Intermot w 1998 roku. To znaczy, że w tym roku Hayabusa obchodzi 25-lecie premiery. Nazwa motocykla wzięła się od japońskiego określenia sokoła wędrownego. To najszybszy ptak świata, który w locie pikującym jest w stanie przekroczyć prędkość 400 km/h.

Suzuki Hayabusa 25th Anniversary Edition ma takie same parametry, jak seryjna wersja

Mechaniczna Hayabusa jest od niego tylko trochę wolniejsza. Ten model został zaprojektowany specjalnie do stałej jazdy z wysoką prędkością. Wyjątkowe kształty Suzuki Hayabusy zapewniają jej znakomitą aerodynamikę i chronią kierowcę przed podmuchami wiatru. Już pierwsza generacja pozwalała rozwinąć prędkość przekraczającą 300 km/h. W 1999 r. Hayabusa rozpędziła się do 312 km/h i odebrała Hondzie CBR1100XX Blackbird tytuł najszybszego motocykla świata. Potem producenci zawarli nieformalną umowę, że drogowe jednoślady będą mieć ograniczenie prędkości do 300 km/h i Hayabusa zyskała elektroniczny kaganiec.

Najnowszy model to już trzecia generacja Suzuki Hayabusy. Pojemność czterocylindrowego silnika wzrosła z 1299 cm3 do 1340 cm3, a moc z początkowych 173 KM do 190 KM. Na rynku są mocniejsze motocykle, ale nie ma pędzących z większą gracją. Hayabusa z miejsca stała się ulubionym modelem tunerów, którzy zwiększali jej moc, najczęściej montując turbosprężarki. Uwielbiali ją też amerykańscy raperzy, a tak naprawdę to wszyscy fani dwóch kółek. W 2022 r. skumulowana sprzedaż wszystkich generacji przekroczyła 200 tys. sztuk.

Jeśli chcecie kupić rocznicową Hayabusę, najlepiej już idźcie do dealera

Specjalna rocznicowa wersja Suzuki Hayabusy 3. generacji to prawdziwa gratka, mimo że nie różni się znacząco od seryjnie produkowanego modelu pod względem technicznym. Za to Suzuki Hayabusa 25th Anniversary Edition ma efektowne pomarańczowo-czarne barwy i dużo okolicznościowych znaczków. Jeden z nich znajdziemy na zbiorniku paliwa, kolejne na każdym z dwóch tłumików. W różnych miejscach umieszczono też kilka znaków kanji symbolizujących sokoła wędrownego. Oprócz tego Hayabusa na 25 lat ma seryjną osłonę siedzenia pasażera, dzięki czemu jest jeszcze bardziej aerodynamiczna.

Pozostałe znaki rozpoznawcze rocznicowej odmiany to elementy anodowane w kolorze złotym: mocowania pływających tarcz hamulcowych, mechanizm regulacji naciągu łańcucha oraz sam łańcuch. Wyjątkowa wersja słynnego motocykla ma trafić do sprzedaży latem 2023 r. Nie jest znana liczba planowanych egzemplarzy, ale na pewno rozejdą się błyskawicznie. Jeśli interesuje was rocznicowe Suzuki Hayabusa, pytajcie o nią swojego zaprzyjaźnionego dealera japońskiej marki. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.