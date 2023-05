Po tych drogach nie można jeździć quadem. Aż dwa rodzaje są zakazane

Przepisy dotyczące innych pojazdów niż auta osobowe, omawiamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Sezon na quady w Polsce startuje. Coraz częściej widać je nie tylko na drogach nieutwardzonych, ale także i asfaltowych. Warto zatem przypomnieć główne zasady użytkowania tego typu pojazdów. Szczególnie że kierujących dotyczą dwa zakazy odnoszące się do konkretnych szlaków drogowych.

Zobacz wideo Policjanci odzyskali dwa skradzione quady o łącznej wartości blisko 50 tys. zł

Quad, czyli tak właściwie to co? Musi być zarejestrowany?

Quad – bez względu na fakt czy jest zarejestrowany jako czterokołowiec lekki, czy czterokołowiec – może pojawić się na prawie każdej drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu. Oczywiście pod warunkiem, że jest sprawny technicznie, zarejestrowany, wyposażony w tablice rejestracyjne i posiada ważną polisę OC. To absolutna podstawa! Poza tym wyraźnie napisałem o prawie każdej drodze publicznej. Prawie, bo quady mają zakaz jazdy po autostradach i drogach ekspresowych. Kierujący powinni o tym pamiętać. Powinni też pamiętać o oczywistej oczywistości. A więc quadem, ale też żadnym innym pojazdem, nie można np. wjechać do lasu.

Czterokołowiec lekki to pojazd, którego masa nie przekracza 350 kg i który ma ograniczoną prędkość maksymalną do 45 km/h (art. 2 pkt 42c ustawy PoRD). Czterokołowiec to natomiast pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, przy czym jego masa własna nie przekracza 550 kg w przypadku przewozu rzeczy i 400 kg w przypadku przewozu osób (art. 2 pkt 42b ustawy PoRD).

Stare Wypychy. Uciekający quad bez kierowcy potrącił pieszą

Czy do kierowania quadem konieczne jest prawo jazdy?

Załóżmy, że pojazd jest zarejestrowany i ma OC. Na tym jednak przepisowe wymogi się nie kończą. Kolejny blok warunków jest nakładany na kierującego. Za sterami quada nie może zasiąść każdy. Rodzaj wymaganych uprawnień zależy jednak od typu pojazdu. I tak:

w przypadku czterokołowca lekkiego minimalne uprawnienia to prawo jazdy kategorii AM. Kategoria AM występuje samodzielnie, ale jest też "dorzucana" do każdego z pozostałych rodzajów prawa jazdy. To oznacza, że minimalny wiek konieczny do kierowania quadem to 14 lat.

w przypadku czterokołowca wymagane jest prawo jazdy kategorii B1 lub B.

Czy zawsze do prowadzenia quada konieczne jest prawo jazdy jednej z powyższych kategorii? Zadając to pytanie, wiele osób myśli o terenie prywatnym, który przecież znajduje się poza drogą publiczną i na którym nie obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym. Jeżeli quad porusza się tylko po prywatnej posesji, nie musi być nawet zarejestrowany. Kierujący również nie musi mieć uprawnień. Tylko warto pamiętać o tym, że dotyczy to sytuacji, w której podczas jazdy nic się nie stanie. W razie kolizji, rodzice np. nieletniego prowadzącego quad, będą mieli do czynienia z sądem rodzinnym. A do tego zapłacą za wyrządzone przez pociechę szkody.

Jazda quadem a pozostałe ograniczenia wynikające z przepisów

Właściwe uprawnienia do kierowania to jedno. Przepisy stawiają jednak jeszcze dwa wymogi. Kierujący quadem oraz jego pasażerowie po pojawieniu się na drodze publicznej, muszą również używać kasku ochronnego. Tak mówi art. 40 ust. 1 ustawy PoRD. Wyjątek od tej zasady jest jeden. Dotyczy przypadku, w którym pojazd ma zamkniętą zabudowę bądź wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa. Po drugie warto pamiętać o ograniczeniu prędkości w przypadku, w którym quadem przewożone jest dziecko w wieku do lat 7. W takim przypadku maksymalny limit prędkości to zaledwie 40 km/h.