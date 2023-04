Kawasaki Ninja ZX-4R to maszyna z piekła rodem. Nowa czterysetka ma szokujące osiągi [WIDEO]

Nowe Kawasaki Ninja jest jednośladem skonstruowanym wbrew obowiązującym regułom. Ostre normy emisji spalin w ostatnich latach wymusiły na producentach powiększanie pojemności skokowych silników motocykli. Dlatego teraz jednoślady o pojemności 400 cm3 są przeznaczone raczej dla początkujących kierowców, ale Kawasaki Ninja ZX-4R stanowi wyjątek. W żadnym wypadku nie należy go mylić z modelem Ninja 400, który ma podobną nazwę, ale zupełnie inne przeznaczenie.

Małe Kawasaki Ninja ZX-4R rozpędza się do licznikowej prędkości 243 km/h

Kawasaki Ninja ZX-4R z pojemności niecałych 400 cm3 osiąga maksymalną moc około 80 koni mechanicznych. To możliwe dzięki czterem małym cylindrom umieszczonym w rzędzie i maksymalnych obrotach, które zauważalnie przekraczają 16 tys. obr./min. Nie wiadomo tylko, jak japoński producent zdołał przy takim silniku spełnić europejskie normy emisji, ale Kawasaki planuje rychły debiut również na naszym rynku.

Do niedawna znaliśmy tylko suche dane techniczne tego motocykla, ale dzięki portalowi Over ride Magazine z Tajlandii to się zmieniło. Na swoim kanale YouTube właśnie opublikowali pierwszy drogowy test przyspieszenia i prędkości maksymalnej nowej czterysetki Kawasaki. Nocny film w internecie wyszukał portal Scigacz.pl. Biorąc pod uwagę pojemność skokową silnika, osiągi nowego motocykla są szokujące.

Kawasaki Ninja ZX-4R rozpędza się do 100 km/h ze startu zatrzymanego w 4,27 sekundy. 200 km/h liczniku pojawia się po 15,29 sekundy. Z tego można wywnioskować, że zapał do rozpędzenia motocykla wyraźnie spada po przekroczeniu prędkości 100 km/h, ale mimo to, przy odpowiednio długiej prostej małe Kawasaki rozpędza się do 243 km/h, a to może nie być jego ostatnie słowo. To znaczy, że Kawasaki jest szybsze od większości sportowych motocykli klasy 650, oferowanych w tej chwili na rynku.

Kawasaki Ninja ZX-4R nie jest motocyklem dla każdego. Wrażenia z jazdy muszą być specyficzne

Oczywiście prędkość rozwinięta na filmie nie została potwierdzona wskazaniem GPS-u, a licznik motocykla z pewnością trochę oszukuje. Poza tym maszyna tego typu nie będzie możliwa do zaakceptowania przez wielu motocyklistów. To z pewnością bezkompromisowy niewygodny hałaśliwy motocykl, którego silnik pracuje jak wiertarka. Mimo wszystko taki sprzęt jest wyjątkowy na europejskim rynku i powinien znaleźć fanów nie tylko wśród miłośników jazdy po torze.

W ciągu najbliższych tygodni kilku powinniśmy poznać datę jego rynkowego debiutu w Europie oraz ceny na naszym rynku. Oprócz oglądanego na wideo Kawasaki Ninja ZX-4R sprzedaży powinna pojawić się lepiej wyposażona odmiana SE, a także jeszcze bardziej sportowa wersja oznaczona dwiema literkami R. Kawasaki Ninja ZX-4RR będzie przeznaczone przede wszystkim dla fanów sportowej jazdy po tzw. zamkniętych obiektach.