Włoskie motocykle Moto Morini już można kupić w Warszawie

Tak samo jak sportowe samochody włoskie motocykle mają w sobie coś wyjątkowego. Wystarczy spojrzeć na oba modele Moto Morini, żeby przyznać mi rację. Firma została założona przez Alfonso Moriniego w Bolonii w 1937 roku. W 1987 roku kupiła ją włoska Cagiva, później jeszcze kilkukrotnie zmieniała właścicieli, aż wreszcie zbankrutowała w 2010 roku. Dwa lata później została reaktywowana przez chiński koncern Zhongneng Vehicle Group. Należy podkreślić, że mimo właściciela z Państwa Środka motocykle Moto Morini wciąż są produkowane we włoskiej fabryce w Trivolzio pod Mediolanem.

Moto Morini na debiut wybrało dwie najciekawsze kategorie: naked bike i ADV

Aktualnie w ofercie Moto Morini są tylko dwa modele opracowane na wspólnej bazie. Za to startują w dwóch najpopularniejszych segmentach. Pierwszy motocykl to Moto Morini X-Scape 650 o ambicjach adventure, ale służący raczej do wygodnego podróżowania, niż do jazdy w ciężkim terenie.

Drugi to Seiemmezzo, czyli "sześćipół" od pojemności silnika, który w zależności od wersji jest urokliwym naked bike'iem neoretro (STR) lub efektownym scramblerem (SCR). Wszystkie modele łączy taki sam silnik oraz sporo innych podzespołów. Dwucylindrowa rzędowa jednostka napędowa parallel-twin ma 650 cm pojemności i rozwija moc 60-61 koni mechanicznych.

Oglądałem motocykle Moto Morini w czasie targów branżowych eicma w Mediolanie i zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Wyglądają atrakcyjnie, są dobrze wykonane i nowocześnie wyposażone. Standardowym wyposażeniem jest między innymi siedmiocalowy wyświetlacz TFT, w pełni ledowe oświetlenie układ hamulcowy Brembo i regulowane zawieszenie Marzocchi ( X-Scape ) lub KYB (Seiemmezzo).

Moc mogłaby być wyższa, a masa mniejsza, ale i tak Moto Morini mi się podobają

W obu przypadkach do pełni szczęścia brakuje jedynie wyższej mocy (jest wyraźnie niższa niż u konkurentów) oraz nieco zbyt niższej masy własnej, która w przypadku modelu Seiemmezzo już na sucho przekracza 200 kg. X-Scape waży jeszcze więcej, bo około 213 kg na sucho. Jeśli jednak nadrabiają to urokiem tak skutecznie, jak mam nadzieję, z łatwością można im to wybaczyć.

Warszawski dealer Moto Morini mieści się na ulicy Elektronowej 2 na Żeraniu. Oprócz motocykli tej marki firma Motors oferuje jeszcze jednoślady Suzuki i MV Agusta. To czwarty punkt sprzedaży Moto Morini w Polsce i pierwszy w stolicy. Ceny obu motocykli Moto Morini zaczynają się poniżej granicy 40 tys. zł. Czy to atrakcyjna oferta? Tak, ale walka z nowoczesnymi japońskimi konstrukcjami w obu klasach będzie ciężka.

Moto Morini X-Scape 650 fot. Moto Morini