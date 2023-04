Gwiazda "Szybkich i wściekłych" nie chce jeździć byle motocyklem. Jason Momoa zażądał Harleya i dostał. sześć

Jason Momoa urodził się w 50. stanie USA na hawajskiej wyspie Honolulu. Pochodzi z rodziny artystów, jego matka jest fotografką ojciec malarzem a wuj i ciotka surferami. Pewnie dlatego Jason jest taki wyluzowany. Nie gwiazdorzy i ma różne ciekawe hobby: na przykład wspinaczkę skałkową i jazdę motocyklem.

Nic dziwnego, że kiedy dowiedział się, iż ma zagrać w dziesiątej części dochodowej sagi "Fast & Furious", od razu rozpoczął z reżyserem Louisem Leterrierem rozmowy na temat pojazdów, którymi będzie poruszał się w filmie. Wystąpi w nim w roli Dantego Reyesa, który będzie realizował krwawą vendettę na Dominiku Toretto. Mniejsza z tym, ważniejsze, czym będzie jeździł Dante w dziesiątej części "Szybkich i wściekłych". Do wizerunku aktora i jego charakteru idealnie pasują motocykle, więc od początku było jasne, że jego podstawowy środek transportu będzie miał dwa koła. Z kronikarskiego obowiązku trzeba dodać, że czasem przesiada się do klasycznego Chevy Impala z 1966 r. w kolorze fioletowym.

Podobno reżyser zaproponował mu motocykle świetnej marki Triumph, a nawet koncepcyjny jednoślad Bugatti, ale aktor nawet nie chciał o nich słyszeć. Dla niego istnieje tylko jedna marka: Harley-Davidson. Również dlatego, że jest jej ambasadorem. Pomagał Harleyowi przekonać klientów do kontrowersyjnego modelu klasy adventure: Pan America 1250, a potem wspólnie z tą firmą stworzył linię ciuchów. Podobno kiedy dowiedział się, że ekipa filmowa nie dysponuje motocyklami jego ulubionej marki, natychmiast zadzwonił do prezesa Harleya Davidsona Jochena Zeitza i poprosił go o pomoc. Tak przynajmniej informuje portal ścigacz.pl.

Szef zaprzyjaźnionej firmy zrewanżował mu się za wcześniejszą pomoc, dostarczając na plan filmowy nie jeden, ale aż sześć motocykli. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie modele marki Harley Davidson będzie ujeżdżać w filmie "Fast X" aktor, ale jeden z nich po solidnych przeróbkach w stylu flat track można obejrzeć we fragmentach najnowszej zapowiedzi kinowego hitu.

Jeśli tylko ktoś lubi tego typu kino, okrągła dziesiąta część filmu "Szybcy i wściekli" zapowiada się obiecująco. Do plejady znanych z poprzednich części gwiazd (m.in. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Jason Statham, John Cena, Helen Mirren, i Charlize Theron) dołączyło kilku nowych aktorów, na czele z Jasonem. Tak jak zwykle, będzie można liczyć na efektowne pościgi i mnóstwo ciekawych samochodów: np. Dodge Charger R/T z 1970 r., Chevrolet Chevelle oraz wspomniana Impala, Alfa Romeo GT 2000 i Lamborghini Gallardo.

Dzięki Jasonowi Momoa, któremu producenci pozwolili w znacznym stopniu samodzielnie stworzyć graną postać, oprócz cacek na czterech kołach, będzie można podziwiać pościgi motocykli. Jedynej słusznej marki oczywiście. Zdjęcia do filmu zostały zrealizowane m.in. w Watykanie i Rio de Janerio, a polska premiera filmu "Fast X" została zaplanowana na 19 maja 2023 r. Zanim zaczniecie oglądać, mocno zapnijcie pasy.