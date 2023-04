Karta rowerowa - jak zrobić i kto musi? Mandat to nie żart i wynosi nawet 1500 zł

Mandat za brak karty rowerowej

Jazda na rowerze bez karty rowerowej traktowana jest jak jazda samochodem bez prawa jazdy. Podpada się więc pod prowadzenie bez uprawnień, a to jeden z wyższych mandatów. Po zmianach taryfikatora w 2022 r. wynosi teraz aż 1500 złotych. To jak najbardziej prawdziwy mandat i rzeczywiście można go dostać, a opiekunowie nastolatków będą musieli go zapłacić. Przed pełnoprawnym rozpoczęciem rowerowego sezonu policja o nim przypomina. Chodzi w końcu o bezpieczeństwo. Rower w ten weekend? Prognozę pogody sprawdzisz na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo 17-letnia rowerzystka potrącona na pasach. Powód? Nieuwaga i brak znajomości przepisów

Karta rowerowa - kto musi ją mieć?

Kartą rowerową powinni się zainteresować przede wszystkim rodzice, którzy chcą by ich dzieci jeździły na rowerze. Można ją wyrobić po 10. roku życia dziecka. Co ciekawe, to jedno z jedynych uprawnień do kierowania, które ma wyznaczoną górną granicę wieku. Ta została określona na 18 lat. Nie jest to wcale absurdalne Według polskich przepisów osoby pełnoletnie nie potrzebują uprawnień do kierowania rowerem. Te nadaje im bowiem dowód osobisty.

Przed 10. rokiem życia rowerzysta jest traktowany jak... pieszy. Po 10. roku życia karta rowerowa jest konieczna do swobodnego poruszania się rowerem po drogach publicznych, a więc nie tylko jezdniach, ale i chodnikach czy nawet ścieżkach dla rowerzystów. Karta rowerowa według prawa stanowi wymóg do możliwości jazdy rowerem w przypadku dziecka mającego co najmniej 10 lat I warto o tym pamiętać. Wymóg posiadania karty rowerowej sprawia np., że w razie wywrotki w czasie jazdy dziecko, które jej nie ma, może nie uzyskać odszkodowania z tytułu polisy NNW. Nie spełni bowiem wymogów formalnych.

Świątek rzuciła wyzwanie. Chce dbać o innych i promować swoją pasję

Karta rowerowa - gdzie można wyrobić?

Kartę rowerową można wyrobić w jednym z trzech miejsc. Egzamin na te uprawnienia może zorganizować dyrektor szkoły, ale tylko podstawowej. I najczęściej to właśnie w szkole karty są wydawane. To najprostszy, najszybszy i najwygodniejszy sposób. Dlatego jeśli wasze dziecko ma taką możliwość w swojej szkole, to warto z tego skorzystać. Nie tylko nie będzie problemów z ewentualnym mandatem, równie ważne jest to, że podczas nauki pozna najważniejsze zasady ruchu drogowego. Edukacja od najmłodszych lat to klucz do bezpieczeństwa dziecka.

A co jeśli dziecko nie wyrobi karty rowerowej w podstawówce? Są jeszcze dwa możliwe scenariusz. Po pierwsze ustawową możliwość wydania karty rowerowej ma też dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców i spełniający dodatkowe wymagania. Egzamin zazwyczaj odbywa się w części praktycznej i teoretycznej.

Kolizja na pasach. Co, jeśli rowerzysta nie zszedł z roweru?

Karta rowerowa zawiera podstawowe dane identyfikacyjne oraz zdjęcie. Co więcej, jest wydawana nieodpłatnie i bezterminowo. Nie trzeba jej wymieniać, chyba że w razie np. zgubienia. Warto też pamiętać o tym, że choć karta rowerowa odnosi się przede wszystkim do roweru, daje kierującemu dużo większe uprawnienia. Bo de facto oznacza też możliwość legalnej jazdy np. hulajnogą elektryczną, od 15. roku życia pojazdem zaprzęgowym, a 17. roku życia również rowerem wieloosobowym czy rikszą.