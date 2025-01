Winiety za autostrady w 2025 r. Czesi podwyższyli stawki. Ale nie wszyscy zapłacą

Od 1 stycznia 2025 r. jest drożej na czeskich autostradach. Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej ogłosiło podwyżki opłat za elektroniczne winiety autostradowe. Więcej zapłacą użytkowników samochodów napędzanych benzyną, olejem napędowym, gazem (CNG, LNG, biometan – nie dotyczy LPG) czy modeli zelektryfikowanych (hybrydy plug-in o emisji CO2 do 50 g/km). Jeśli podróżujesz autem w pełni elektrycznym lub wodorowym to nie musisz kupować winiety. Jest jednak pewien haczyk.

Zobacz wideo The Best of Moto 2024