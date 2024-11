Co byście zrobili, gdyby dwóch mężczyzn w tradycyjnych afgańskich strojach jadących na małym motocyklu wyprzedziło was i pomachało, nakazując się zatrzymać? Pewnie to samo, co Abrar Hassan, niemiecko-pakistański podróżnik, który posłuchał ich polecenia. Pewnie dlatego, że jeden z nich miał na ramieniu karabinek szturmowy AK-74.

Do oglądania vloga WildLens by Abrar nie są konieczne mocne nerwy

Fragment podróżniczego vloga publikowanego na różnych platformach społecznościowych wzbudził duże zainteresowanie widzów. Na Facebooku obejrzało go już 38 mln osób. Pewnie byli ciekawi, co się wydarzyło w filmie zatytułowanym: "Dzień, w którym zatrzymali mnie Talibowie". Od razu wyjaśnię tę tajemnicę. Otóż nie stało się nic zaskakującego.

Dwaj egzotycznie dla nas wyglądający mężczyźni byli talibskimi policjantami pilnującymi porządku i zdaniem autora filmu dbającymi o bezpieczeństwo turystów. Lokalni strażnicy sprawdzili dokumenty Abrara i porozmawiali z nim chwilę, chociaż trudno było im znaleźć wspólny język, a potem puścili go dalej. Zazdroszczę temu motocykliście silnych nerwów, bo ja na jego miejscu już oblałbym się zimnym potem. Abrar Hassan podróżuje po Bliskim Wschodzie i w ogóle Azji na swoim niedużym turystycznym BMW GS310 już od kilku lat, więc jest całkiem doświadczony i na pewno przyzwyczajony do kontroli, które zdarzają się tam często. Poza tym przecież pojechał tam z własnej nieprzymuszonej woli, więc pewnie wie, czego się spodziewać w tych rejonach świata.

Vloger Hassan Abrar odwiedził już ponad 90 krajów na świecie

Hassan urodził się w Pakistanie, ale w czasach studenckich emigrował do Niemiec, aby tam zdobyć wiedzę z zakresu inżynierii lotnictwa i kosmicznej. Potem pracował przez 12 lat w branży motoryzacyjnej, ale któregoś dnia postanowił zmienić swoje życie. W 2019 roku rzucił pracę, uzyskał motocyklowe prawo jazdy i zaczął podróżować po świecie. Pierwsza podróż, którą odbył, prowadziła z Niemiec do Pakistanu i postanowił ją uwiecznić na filmach. Tak został podróżnikiem-vlogerem. Do dziś odbył co najmniej 24 motocyklowe wyprawy po ponad 90 krajach. Właśnie przemierza afgańskie stepy w trakcie kolejnej podróży.

W międzyczasie zdobył ogromną popularność w mediach społecznościowych. Profil WildLens by Abrar obserwuje 1,4 mln osób na Facebooku, 1,82 mln na YouTube i 566 tys. na Instagramie. W sumie trudno powiedzieć dlaczego. Pewnie sekret jego sukcesu tkwi częściowo w pokazywaniu egzotycznych zakątków globu, a po części w jego wyjątkowym podejściu do otaczającego go świata. Abrar Hassan jest łagodnym i skromnym człowiekiem, a przynajmniej taki ma wizerunek medialny. Mówi, że ludzka natura potrafi przełamać granice geograficzne, kulturowe, a nawet religijnie i stara się udowadniać to na co dzień. Jest Pakistańczykiem, ale nawet w Indiach był traktowany z sympatią w czasie jednej z wypraw na dystansie 7 tys. km. Zachęca innych ludzi do podążania za swoimi pasjami bez względu na cenę. Oby podróżował bezpiecznie jak najdłużej i jak najdalej, bo chyba jest dzięki temu szczęśliwy.