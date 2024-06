Euro 2024 to nie tylko święto piłkarskie, ale także dobra okazja do ataków terrorystycznych, czy większe ryzyko awantur pomeczowych. Trudno się zatem dziwić, że Niemieckie władze zdecydowały się na przywrócenie kontroli na granicach. Pojazdy wjeżdżające do Niemiec są kontrolowane przez funkcjonariuszy policji federalnej, a czasami również przez żołnierzy z jednego lub obu sąsiadujących krajów. Funkcjonariusze zatrzymują podróżnych podczas przekraczania granicy i sprawdzają ich dokumenty (autentyczność oraz porównanie z listą osób poszukiwanych).

Kontrolowane są także pojazdy i przewożony ładunek. Należy pamiętać, że kontrole graniczne są dozwolone nie tylko bezpośrednio na przejściach granicznych, ale także w tzw. strefie przygranicznej, która znajduje się 30 kilometrów za niemieckimi granicami celnymi i 50 kilometrów za granicami morskimi – tu także przywrócone zostaną kontrole.

Co można wwieść do Niemiec?

Przy okazji wypraw na Euro 2024 w Niemczech, warto przypomnieć, że obowiązują tu limity wwożenia alkoholu i tytoniu. Według aktualnie obowiązujących przepisów do Niemiec można wwieźć następującą ilości używek:

10 litrów wyrobów spirytusowych lub

20 litrów alkoholizowanego wina, lub

90 litrów wina, w tym maksymalnie 60 litrów musującego, lub

110 litrów piwa.

800 szt. papierosów lub

400 szt. cygaretek, lub

200 szt. cygar, lub

1 kg tytoniu

wwiezienie 10 tys. euro w gotówce i więcej wymaga zgłoszenia.

Co grozi za przekroczenie limitu alkoholu i papierosów do Niemiec?

Decydując się na przewóz alkoholu, wyrobów tytoniowych lub tytoniu w ilościach przekraczających dozwolone limity, istnieje ryzyko oskarżenia o przemyt i uchylanie się od płacenia podatków i ceł, za co grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat 5.

Co więcej, jeśli służby celne uznają, że przewożony przez Ciebie towar może być przeznaczony na sprzedaż, mogą poprosić o udowodnienie, że jest on na własny użytek (np. poprzez okazanie paragonu lub innego dowodu zakupu). Jeśli nie będziesz w stanie tego udowodnić, organy celne mogą skonfiskować przewożony towar lub nakazać zapłacenie obowiązującej w Niemczech akcyzy.

Limity alkoholu we krwi:

Dla kierowców: maksymalnie 0,5 promila.

Dla kierowców zawodowych i osób młodszych niż 21 lat lub posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata: 0,0 promila.

Przykładowe kary i mandaty: