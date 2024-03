Hot Wheels Monster Trucks Live. Już w ten weekend w Łodz

Hot Wheels to marka znana od dekad. Przybyła do nas z Ameryki Północnej i na dobre rozgościła się na Starym Kontynencie. Ma też wielu fanów nad Wisłą, gdzie cyklicznie odbywają się imprezy dla miłośników motoryzacyjnego klimatu w rozmiarze XXL. Do Łodzi to powrót po czterech latach. Niewykluczone, że nastąpi w przyszłości jeszcze kolejna szansa na możliwość doświadczenia adrenaliny, niszczenia zwyczajnych, osobowych samochodów i pokazów motocyklowych. Co ciekawe, znaczna część osobówek czekających na rozjechanie, to Volkswageny Passaty z końca lat 90.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Tesla Model 3 - jest lepsza, niż myślałem, ale nie jest idealna [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Hot Wheels przemierza świat

Tournee amerykańskiej ekipy dotyka całego globu. To trasy nie tylko po Ameryce i Europie, lecz również wzdłuż i wszerz Australii. Wszędzie tam, gdzie są fani, tam pojawiają się oni. Nieustraszeni kierowcy mający benzynę we krwi. Monster Trucki mają pod maską silniki rozwijające ponad 1000 koni mechanicznych. Ważą kilka ton, odziano je w potężne opony, zatem z łatwością rozjeżdżają zwykłe osobówki. Na jedną turę przewidziano 15 sztuk. Hurtowa utylizacja jest nie lada gratką dla najmłodszych, lecz również dorosłych osób.

Potężne auta mogą poruszać się z prędkością 100 mil na godzinę, ale po rozmaitych arenach jadą nie szybciej, niż 50 km/h. W Łodzi pojawiło się siedem maszyn wzorowanych na zabawkowych Hot Wheelsach. To między innymi Tiger Shark, Bone Shaker, Gunkster i pokazany premierowo, 5-Alarm. Za kierownicą siedzą zarówno doświadczeni zawodnicy, jak dwudziestokilkuletni pasjonaci. Zaczynali od bycia mechanikami, osobami od wszystkiego, a skończyli w ognioodpornych kombinezonach z permanentnym szerokim uśmiechem. Na odległość czuć, że kochają swoją robotę. W tej grupie są dwie dziewczyny. Girls Power!

Hot Wheels Monster Trucks Live w Łodzi fot. Piotr Mokwiński

Podobnie ma się rzecz z motocyklistami. To dawni, profesjonalni zawodnicy, których kariery bywały wyboiste. Wciąż są młodzi, odważni i pełni zapału. Wykonują sztuczki, których nie powstydziliby się cyrkowcy z Cirque de Soleil. Rozpędzają się do 60-70 km/h, wjeżdżają na rampę i czas dla nich zatrzymuje się w przestrzeni powietrznej na kilka sekund. To moment, gdy wykonują rozmaite ewolucje. Bywa, że rozłączają się z motorem, by za chwilę znów go okiełznać w ekwilibrystycznej pozycji. W asyście obowiązkowo stacjonuje lekarz. Gotowy na wszystko. Oby nie musiał używać swej wiedzy i specjalistycznych narzędzi.

23 i 24 marca w Łodzi będzie głośno

Już za moment, Łódź stanie się najważniejszym miejscem dla miłośników Hot Wheels. Tych małych i tych dużych. To zabawa dla każdego. Połączona z festiwalem foodtracków w okolicy i malowniczym parkiem Józefa Piłsudskiego będącego największym w mieście. Po sąsiedzku znajdziemy ogród botaniczny i ZOO z afrykańską strefą. To dobry pomysł na pierwszy, wiosenny weekend. Położenie na skrzyżowaniu autostrad ułatwia dojazd z niemal każdego zakątka Polski.

Oto ważne daty. Hot Wheel Monster Trucks startują w sobotę, 23.03.2024 o 11:30. Wcześniej, bo o 9:00 pokazy Crash Zone. Kolejna runda tego samego dnia – Crash Zone o 16:00, a Monster Trucks o 18:30. W niedzielę - 24.03.2014, powtórka z rozrywki – o 9:00 i o 11:30.

Hot Wheels Monster Trucks Live w Łodzi fot. Piotr Mokwiński

Hot Wheels Monster Trucks Live w Łodzi fot. Piotr Mokwiński