Apple CarPlay przestaje działać w tym samym miejscu na trasie? To nie jest przypadek

Łatwo przywyknąć do Apple CarPlay w samochodzie. Używam go od lat i jestem bardzo zadowolony. Mam ten komfort, że regularnie sprawdzam nie tylko rozwiązanie Apple, ale także Android Auto od Google. Znamienne, że zwykle częściej sięgam po iPhone, który łączę z radiem w samochodzie. Zdaję jednak sobie sprawę z tego, że jestem w mniejszości. Ze względu na popularność telefonów z oprogramowaniem od Google to Android Auto cieszy się większym powodzeniem.

Choć jestem zadowolony z obu rozwiązań, to jednak mam za co je krytykować. W przypadku bezprzewodowego Apple CarPlay jednym z najbardziej zaskakujących problemów są dość nieoczekiwane restarty aplikacji. Zdarza się także, że program wyłącza się na dobre. Co jeszcze dziwniejsze awarie przytrafiają się w tych samych miejscach w miastach jak i na trasie. W Warszawie są to m.in. okolice lotniska Chopina, węzła przy Łopuszańskiej i Alejach Jerozolimskich czy kilku miejsc w pobliżu mostu Siekierkowskiego. Na wschód od Warszawy problemy przytrafiają się na autostradzie A2 nieopodal lotniska wojskowego. To oczywiście tylko kilka przykładów. Jestem pewien, że takich miejsc jest więcej. I to nie tylko w Warszawie, ale także innych miastach czy krajach. Listy dyskusyjne na forum Apple zawierają wiele podobnych skarg od użytkowników z innych krajów.

Zakłócenia z różnych sieci

Skąd problemy z pracą aplikacji? Można tylko przypuszczać, że źródłem problemów są zakłócenia łączności bezprzewodowej powodowane przez lokalne nadajniki radiowe lub inne urządzenia (także sieci energetyczne!). W praktyce dotyczy to sieci Wi-Fi oraz łączności Bluetooth. Ale nie tylko. Zdarza się, że Apple CarPlay przestaje prawidłowo funkcjonować w chwili, gdy telefon przełącza się z sieci 5G na LTE lub innego standardu.

Głos w sprawie problemów z CarPlay zabrał sam producent telefonów. Apple przyznał, że istnieje ryzyko wzajemnych zakłóceń w sytuacji, gdy smartfon znajduje się w pobliżu takich źródeł jak kable zasilające, lampy fluorescencyjne, bezprzewodowe kamery czy inne telefony. Na liście pojawiła się także kuchenka mikrofalowa, ale trudno oczekiwać by w pobliżu skrzyżowań czy tras było zagłębie kuchenek pracujących non stop.

Jak zabezpieczyć się przed problemami z CarPlay? Część użytkowników stosuje rozwiązanie w postaci wyłączenia funkcji sieci i połączeń bezprzewodowych w ustawieniach systemowych (dostęp poprzez prywatności i ochrony). Jak dotąd jednak nie zauważyłem, by to wyraźnie pomogło. Stąd, póki co pozostaje połączenie przewodowe poprzez kabel USB.