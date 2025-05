Czy robienie zdjęć nowego Volvo może uszkodzić aparat w smartfonie? Wyjaśniamy

Współczesne samochody są pełne nowoczesnych rozwiązań. Te w dużej mierze monitorują sytuację przed pojazdem i robią to za pomocą czujników radarowych, kamer, ale także lidarów. Lidary dają systemom ADAS potężne możliwości. Widzą sytuację wokoło drogi w czasie deszczu, opadów śniegu czy mgły. Niestety mają też pewną wadę.

Volvo wypaliło matrycę w aparacie. Czy lidar może być szkodliwy dla oczu?

Jeden z użytkowników Reddita postanowił sprawdzić krążący w sieci mit. Ten mówił o tym, że lidar w aucie jest w stanie uszkodzić aparat w telefonie komórkowym. Osoba o nicku Jeguetelli wzięła się zatem za testy. Do tych wykorzystała elektrycznego SUV-a Volvo EX90. Wynik? Po zbliżeniu się do pojazdu, na ekranie telefonu z odpaloną kamerą, zaczynają się pojawiać kolorowe punkciki. To punkciki, które zostały wypalone przez lidar na matrycy aparatu.

Czemu lidar tworzy bad-pixele? Bo emituje on światło lasera o dużej gęstości. Dlatego "widzi" pomimo trudnych warunków atmosferycznych. Dlatego też jest w stanie precyzyjnie wyliczyć odległość od dostrzeżonych przedmiotów. To laser uszkadza też matrycę aparatu. Czy jednak laser ten nie jest groźny dla oczu? Nie może być. Lidary stosowane w motoryzacji podlegają rygorystycznym badaniom w tej kwestii.

Przed działaniem lidaru ostrzega też Volvo. Marka potwierdza działanie efektu

Pod postem zamieszczonym przez użytkownika Jeguetelli rozgorzała dyskusja. Internauci podkreślają jednak, że efekt jest w pełni prawdziwy. Lidar może uszkodzić nie tylko matrycę aparatu w telefonie komórkowym, ale również tablecie czy lustrzance. Warto zatem uważać z tymi urządzeniami podczas fotografowania nowoczesnych aut.

Prawdziwość efektu zniszczenia matrycy potwierdzają także przedstawiciele Volvo. Jak donosi Interia, przedstawiciele marki twierdzą, że "lidar, będący systemem laserowym, wykorzystuje fale światła podczerwonego, które mogą uszkodzić część urządzeń stworzonych do robienia zdjęć". Szwedzi wskazują również, że sposobem na ograniczenie negatywnego wpływu wiązki na aparat, może być stosowanie osłon ochronnych na obiektywy. Poza tym bywa, że aparaty są fabrycznie wyposażone w ochronę przed tego typu źródłami światła.