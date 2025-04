Już jest nowa aktualizacja Android Auto. Google szykuje go do sterowania samochodami

Inżynierowie stojący za Android Auto wyznaczyli sobie nowy cel. Tym stało się przejęcie kontroli z poziomu aplikacji nad urządzeniami peryferyjnymi w aucie. Zmiany mają sprawić, że kierowca nie będzie musiał opuszczać pulpitu Android Auto, aby zmienić ustawienie klimatyzacji czy stację radiową. Pojawią się na nim nowe pola odpowiedzialne za te funkcje. Oczywiście pod warunkiem, że pojazd nie jest wyposażony np. w analogowy panel sterowania nawiewami.

Zobacz wideo Google vs Apple w motoryzacji? Czyli kto kogo goni? Apple CarPlay vs Android Auto

Po co Google cały czas zmienia kod Android Auto?

Google od dłuższego czasu pracuje nad nową funkcjonalnością. Konkretnie od drugiej połowy 2024 r. Stąd regularnie wypuszczane są kolejne aktualizacje Android Auto. Aktualizacje, które tak właściwie niewiele zmieniają w pracy aplikacji. Co zatem dają? To kolejne zmiany w kodzie. Ich zadanie jest takie, że mają otwierać ścieżkę do aktywacji nowej funkcji. Aktywacji w momencie, w którym aplikacja po stronie serwera będzie na to gotowa.

Dostępny od niedawna Android Auto 14.2 niewiele zatem zmienia z punktu widzenia kierowcy. Czy zatem tę aktualizację można pominąć? Nie zalecamy takiego podejścia. Włączenie nowych opcji aplikacji Google będzie automatyczne i nie zostanie poprzedzone zapowiedzią. Bez aktualnego programu kierowca nie będzie mógł korzystać z nowych funkcji. Zawsze warto mieć zatem najnowszą wersję aplikacji.

Android Auto 14.2 oznacza jeszcze jedną nowość

Android Auto 14.2 na poziomie kodu stanowi wprowadzenie dla jeszcze jednej nowości. Jak donosi serwis Autoevolution, daje punkt wyjścia dla możliwości wyświetlania wskazówek nawigacyjnych na... smart okularach. Czym one mogłyby być i jak to by działało? Na razie pomysł pozostaje tajemnicą. Wiele jednak wskazuje na to, że Google może szykować nowy produkt dla kierowców. Być może będzie to coś na kształt inteligentnych okularów BMW dla motocyklistów, które odgrywają rolę mobilnego head-up`a? Na rozstrzygnięcie tej zagadki trzeba poczekać do kolejnych aktualizacji Android Auto lub do premiery gotowego produktu.