Nowa wersja Android Auto już gotowa. Miłośnicy seriali wkrótce będą zachwyceni

Google nie próżnuje i wychodzi z kolejnymi propozycjami w ramach Android Auto. Niedawno kierowcy skarżyli się na niestabilne połączenie między ich smartfonami a wbudowaną w systemy multimedialne pojazdów aplikacją. Na wielu forach pojawiły się wątki dotyczące tego problemu, jednak dotyczył on głównie użytkowników starszych wersji (13.4 i 13.5). Zaktualizowana odsłona 13.8 najwidoczniej pozbawiona jest tych błędów. Co więcej, najnowsze Android Auto niesie ze sobą zapowiedź nowych funkcji.

Android Auto wkrótce poszerzy się o nowe funkcje

Redakcja serwisu 9to5Google, szperając w pliku źródłowym najnowszej wersji Android Auto, odkryła w kodzie zapisy, które jednoznacznie wskazują na to, że Google chce rozszerzyć funkcjonowanie platformy o nowe funkcje i aplikacje. Branżowi spece dopatrują się w tym realizacji zapowiedzi kalifornijskiego giganta dotyczącej wprowadzenia apek, które do tej pory funkcjonowały jedynie na smartfonach i tabletach, a więc głównie platform streamingowych, takich jak np. Netflix czy Disney+. Oczywiście to jedynie kolejny krok na drodze do wprowadzenia nowych usług, na których pierwsze tropy natrafiono już przy okazji wprowadzenia wersji 13.7.

Jak widać, Google planuje nieco odmienić oblicze Android Auto. Z apki, która jedynie klonuje funkcje smartfona (na ekranie pojazdu wyświetlana jest m.in. nawigacja Google Maps oraz aplikacja do streamingu muzyki np. Spotify), chce uczynić prawdziwe multimedialne centrum rozrywki. Ucieszą się z tego zwłaszcza kierowcy, którzy dużo czasu spędzają na różnego rodzaju postojach np. użytkownicy elektryków podczas ładowania. Nadal jednak nie wiadomo, czy użytkownicy dostaną możliwość korzystania z komunikatorów takich jak Messenger.

Nowe apki w Android Auto w tym roku. Google rozszerzyło także Android Automotive

Zgodnie z zapowiedziami wprowadzenie nowych funkcji planowane jest jeszcze w tym roku. Warto zaznaczyć, że niedawno kolejnego rozszerzenia doczekał się także Android Automotive, który stosowany jest jako główny system multimedialny w m.in. pojazdach Volvo. W lutym tego roku na jego pokład trafiły kolejne dostępne do ściągnięcia aplikacje, takie jak Paramount Plus, F1 TV, FOX Nation, NBC News, BritBox czy też gry Farm Heroes Saga, Avatar World, Solitaire Grand Harvest czy Roblox. Czy podobny zestaw będzie czekał na użytkowników Android Auto? Niewykluczone!